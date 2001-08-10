10 процентов трудоспособного населения Сахалинской области работают в строительстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День строителя - профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В этом году День строителя приходится на 13 августа, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В структуре валового регионального продукта, по имеющимся данным за 2021 год, по Сахалинской области доля по виду деятельности "Строительство" занимает 8,1%.

По данным за январь-июнь 2023 года в строительных организациях работает 16,9 тысяч человек, что составляет 9,2% от общей численности работающих в организациях области. Среднемесячная начисленная заработная плата в строительной индустрии в январе-июне 2023 года составила 107,0 тыс. руб. в месяц.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" за 1-ое полугодие 2023 года выполнен на 44,2 млрд руб. Строительными организациями, средняя численность которых превышает 15 человек (без субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2023 года заключено договоров строительного подряда на сумму 24,3 млрд руб.

Важный показатель состояния строительной отрасли - объем жилищного строительства. В первом полугодии 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, ввод жилья в целом по Сахалинской области увеличился на 17,2%. Из числа введенных в эксплуатацию зданий 93,1% составляют здания жилого назначения. За этот период построено 755 домов общей жилой площади 150,2 тыс. кв. метров, что составляет 1888 квартир. Это на 416 квартир больше, чем за первое полугодие 2022 года. Среди 11 регионов ДВФО Сахалинская область занимает 7 место по вводу жилья.

За период январь-июнь 2023 года ввод жилья осуществлен во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, кроме Северо-Курильского городского округа. Наибольшее значение данного показателя достигнуто в Южно-Сахалинске - 49,4 % от общего введенного жилья, в Анивском городском округе - 20,2%, в Корсаковском - 6,6%.

Значительная доля (62,2%) жилья построена населением за счет собственных и заемных средств. За 6 месяцев зарегистрировано 736 домов ИЖС площадью 93,5 тыс. кв. метров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года в области введено в эксплуатацию 56 зданий нежилого фонда общей площадью 29,8 тыс. кв. метров. Среди них наиболее значимые объекты социального назначения: здание для ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок" в Южно-Сахалинске; многофункциональный центр в Курильске; фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности Долинского, Макаровского и Углегорского городских округов; а также проведена газификация котельной в с. Кировское Тымовского района.

Из введенных производственных объектов наиболее значимые являются: рыборазводные предприятия мощностью 22,5 млн шт. в Корсаковском и Южно-Курильском городских округах; предприятие по переработке морских морепродуктов мощностью 35 тыс. т; реконструировано предприятие рыбообрабатывающее на 5 тыс. т в Поронайском городском округе; построен цех по переработке автомобильных шин и производству резиновой крошки в Южно-Сахалинске и другое.

За счет средств федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы введено в эксплуатацию административное здание прокуратуры и реконструирована осушительная система площадью160 га в Южно-Сахалинске.