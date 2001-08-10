Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2023
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В Сахалинской области началась проверка пожарной безопасности в образовательных учреждениях
12:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают проверить свой ВИЧ-статус

Сахалинцев приглашают проверить свой ВИЧ-статус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области зарегистрировано 2 046 ВИЧ-инфицированных граждан, из них 125 случаев выявлены в текущем году.

Узнать свой ВИЧ-статус и получить полезную информацию об инфекции островитяне смогут за 15 минут. Акция пройдёт в 7 населённых пунктах области: с. Синегорск, г.Углегорск, пгт.Шахтерск, пгт.Красногорск, г.Невельск, г.Анива, г.Холмск.

График мероприятий:

- 14.08. с 11:00 до 13:00 - г.Углегорск, ул. Победы, д. 182 (территория у автовокзала);

- 15.08. с 11:00 до 13:00 - пгт.Шахтерск, ул.Мира, д.10 (территория у здания МФЦ);

- 17.08. с 11:00 до 13:00- с. Синегорск на Ярмарочной площади (напротив ул. Коммунистическая, д. 43);

- 19.08. с 11:00 до 13:00 - «Участковая больница с.Красногорск» (ул. Новая, д. 9);

- 26.08. с 11:00 до 13:00 - г.Анива, ул.Калинина д.57 (площадь у здания администрации);

- 02.09. с 11:00 до 13:00 - г.Невельск, ул.Ленина, д.4 (территория у ТЦ «Арбат»);

- 19.09-20.09. с 11:00 до 13:00 - г.Холмск, ул.Советская, д.71 (Морской вокзал)

 Пройти тестирование на ВИЧ и гепатит С можно также во всех центральных районных больницах и областном СПИД-центре – быстро и бесплатно!

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