Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2023
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12:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили тактико-специальные задачи

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили тактико-специальные задачи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, в рамках летнего периода обучения отработали тактико-специальные задачи на полигоне «Успеновский», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие отработали действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику засады.

В ходе занятий особое внимание было уделено совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

Кроме того, комплекс «Стрелец» обеспечивает устойчивую радиосвязь, передачу географических координат, текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

К практическим действиям по совершенствованию боевой выучки в условиях сильно пересечённой местности привлекались  разведчики  мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО.

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