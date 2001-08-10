Сахалинская область презентует достижения на международной выставке-форуме "Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабное мероприятие пройдёт с 4 ноября по 20 апреля в Москве. Подготовка участников уже стартовала на территории ВДНХ. Всего же на выставке представят 89 регионов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На экспозиции Сахалинской области гостей познакомят с важнейшими технологическими, инфраструктурными и социальными достижениями региона за последние 6 лет и продемонстрируют планы на будущее. В формате "было, стало, будет" посетителям наглядно покажут нефтегазовую, угольную отрасли, развитие транспортной доступности, бренды рыбной и пищевой промышленности.
Посетителей познакомят с сахалинскими достопримечательностями, востребованными у туристов. Стенд украсят статуи в виде легендарных белых скал острова Итуруп, маяка Анивы, большой видеоэкран с роликами о природе и интерактивные панели. Гости выставки также смогут отправиться в VR полёт над Сахалином.
Ещё один блок экспозиции посвящён карьере на островах. Здесь все заинтересованные получат комплексное предложение по переезду на Сахалин и Курилы, им расскажут о субсидиях, медицине, образовании и возможностях трудоустройства.
Во время форума запланированы выступления местных артистов и мастер-классы коренных малочисленных народов севера. Посетители также смогут на месте приобрести товары островных мастеров. Познакомиться с ними можно уже сейчас на сайте russia.ru в разделе "ярмарка".
Отметим, мероприятие учреждено указом Президента Владимира Путина. Свои экспозиции на международной выставке-форуме "Россия" представят все субъекты страны, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. В проведении мероприятия задействуют около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.
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