Сахалинцы на 8% нарастили сбережения в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам первого полугодия объём сбережений сахалинцев в ВТБ составил 28,4 млрд рублей (+8% с начала года). Основная часть депозитов размещена на срок от шести месяцев до одного года.

В структуре ресурсного портфеля ВТБ в Сахалинской области свыше 80% формируют вклады: их объём на 1 июля 2023 года превысил 23 млрд рублей. Драйвером портфеля стали инвестиционные инструменты, динамика которых была выше: 12% с начала года, объем по итогам полугодия - 5,3 млрд рублей.

Порядка 95% депозитов размещено в рублях, остальное – в альтернативных валютах. Самой популярной из них остается юань: за январь – июнь объем вкладов в китайской валюте у ВТБ в Сахалинской области вырос на треть. Большая часть вкладов размещена на срок от шести месяцев до одного года.

«В конце июля ВТБ увеличил доходность по всей линейке вкладов в рублях. Сегодня рублевый депозит остается для россиян основным сберегательным инструментом, который гарантирует доходность при минимальном риске. Ожидаем, что на фоне повышения ставок спрос на более длинные депозиты будет расти. Также имеет смысл включать в сберегательный портфель альтернативные валюты, в первую очередь, юань», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

По прогнозам ВТБ, объем средств на счетах и депозитах физлиц российских банков в 2023 году вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей.