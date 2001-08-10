Чемпион мира и Европы Илья Авербух раскрыл на Сахалине участникам форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа площадок Всероссийского молодежного форума "ОстроVa-2023". На фоне исследования карьерных возможностей и поиска идей цифровизации гости со всей России и жители Южно-Сахалинска получили возможность встретиться с лидерами российской медиаиндустрии, узнали секреты их успеха, а также задали интересующие вопросы. Одним из приглашенных стал чемпион мира и Европы по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр, продюсер, постановщик и хореограф ледовых шоу Илья Авербух. На встрече с форумчанами он не только рассказал о собственном карьерном пути, но и раскрыл секреты стойкости, которая помогла ему добиться успеха.

Полезные встречи для участников форума "ОстроVa-2023" и жителей областного центра организовали в "Большом образовательном шатре" - особой зоне, которая стала объединенной площадкой партнеров события. Совместные мероприятия на ней представили Росмолодежь, активисты движения #МыВместе, "Другое дело", "Твой ход" и "Движение первых" при участии экспертов Российского общества "Знание".

"Образовательная программа, которую мы сегодня презентовали в нашем шатре, включает в себя несколько блоков, которые прошли очень жесткий отбор. Она построена таким образом, чтобы не только участники форума "ОстроVa", но и все желающие жители и гости Южно-Сахалинска смогли принять в ней участие без прохождения конкурсного отбора. Напомню, на основную программу форума был очень большой конкурс, у нас претендовали 16 человек на место. А здесь максимально открытое пространство с лекциями, мастер-классами и, конечно, встречами с людьми, которые, не побоюсь этого слова, являются первыми в своем деле. Мы живем на Дальнем Востоке, и для нас большая честь принимать таких гостей как Илья Авербух, Артем Азаров, Сергей Соцердотский. Они прибыли сюда, чтобы вдохновить молодежь, поделиться секретами успеха, рассказать о своих трудностях и вдохновить на успех. Главный процесс, в который здесь погружаются гости - это знакомства с новыми людьми и взаимная мотивация, вдохновение на творчество и успех", - поделился программный архитектор Всероссийского молодежного форума "ОстроVa" на Сахалине Алексей Ченских.

О том, что рамки вдохновения и творчества нужно постоянно расширять, с гостями платформы порассуждал Илья Авербух. Заслуженный мастер спорта России, известный в прошлом как один из самых титулованных фигуристов страны в танцах на льду, сегодня знаком россиянам как успешный продюсер, режиссер театрализованных ледовых шоу, хореограф-постановщик программ фигуристам национальной сборной. С его шедеврами на международном льду блистали Юлия Липницкая и Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие звездные спортсмены. Но на Сахалине Илья Авербух рассказал не о своем участии в профессиональной карьере молодых фигуристов, а о собственном спортивном прошлом. Выиграв в своей карьере все, кроме олимпийского золота, он отметил: любое сочувствие и жалость к самому себе не должны останавливать от движения вперед.

"Никто не застрахован от падения. Конечно, когда ты стал чемпионом и стоишь на верхней ступеньке пьедестала, очень хочется, чтобы потом все чемпионаты отменили и ты всю жизнь оставался последним обладателем золотой медали. Но так не бывает и никогда не будет. Поэтому надо уметь проигрывать. Надо приучать себя спокойно реагировать на ситуацию, на каком бы месте ты не оказался - вверху турнирной таблицы или внизу, первым или вторым. Даже если сегодня ты выиграл все, завтра нужно будет снова доказать, что ты лучший. И, если у тебя что-то не получилось здесь, нужно реализовать себя в другом. И так постоянно. Конечно, мне жаль, что я не стал золотым призером Олимпиады. Но, с другой стороны, я себя реализовал в других направлениях, остался верен льду и вот об этом я как раз не жалею. Мне всегда мало того, что есть - хочется пробовать новое. И я хочу, чтобы вы, сегодняшние гости, не отчаивались и не опускали руки. Есть только одна вещь в нашей жизни, которую мы не можем исправить. Все остальное в ваших руках. Любые трудности преодолимы. В этом и есть, как мне кажется, секрет успеха", - рассказал сахалинцам и участникам форума Илья Авербух.

Интересным теоретическим занятием в "Большом образовательном шатре" стала лекция "Ошибки мышления или как когнитивные искажения окутали нашу реальность". Перед слушателями выступила ведущий специалист департамента оценки и методологии АНО "Россия - Страна возможностей" Юлия Хиль. Она рассказала сахалинцам и гостям форума о типичных и нестандартных сбоях в процессе мышления, об их влиянии на принятие решений и трактовку информации. Кроме того, спикер поделилась простыми, но эффективными методиками противостояния искаженным ценностям.

Представители всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" представили сессию действий "Ход на 80 уровень". Авторы многокомпонентного проекта, позволяющего самостоятельно выстроить траекторию персонального личностного развития в игровом формате помогли слушателям определить в себе лидерские и пассивные качества, сформулировать список полезных навыков для коммуникации с окружающим миром, а также рассказали о важности надпрофессиональных компетенций в карьере.

Авторские встречи на уникальной площадке в Южно-Сахалинска провели сразу три представителя медийной среды. Так, о творческих экспериментах гостям "Большого образовательного шатра" рассказал Артем Азаров, известный как Тема Куба. Резидент "Таврида.Арт", автор песен продюсерского центра Игоря Матвиенко, сооснователь лейбла Russian Production и одноименной музыкальной студии поделился, как в многообразии творческих направлений и жанров найти то, что получается лучше всего, и добиваться в этом успехов. Главный секрет, по мнению Артема Азарова - оригинальность и чувство собственного стиля. С ним согласен известный на Сахалине музыкальный деятель, куратор музыкального сообщества G42, профессиональный диджей Максим Баев (DJ Request).

"Творческой молодежи я бы тоже посоветовал искренне любить свое дело, свое творчество, которым они занимаются, и вдохновляться другими артистами. Причем не копировать их слепо, а именно заряжаться их энергией, творчеством и всем, что они делают. Не зацикливаться на чем-то одном, стараться всегда расти и развиваться, не бояться пробовать что-то новое для себя. Не менее важно изучать способы взаимодействия со своей публикой. Это не только выступление на концертах - это и присутствие в соцсетях, и попытки публично говорить о себе, о своем творчестве. Этого не надо бояться. Еще я советую не зазнаваться, не звездить, а быть человечными, добрыми, открытыми и позитивными", - прокомментировал Максим Баев.

А гость из Хабаровского края Владимир Бабенко не понаслышке знает о том, как любовь к музыке может привести к успеху на национальном уровне. Солист мужского квартета "Триумф" сначала стал продюсировать свои выступления с коллегами, а затем вошел в число резидентов арт-кластера форума "Таврида". Сегодня Бабенко выступает ведущим федеральных проектов Росмолодежи, но продолжает заниматься пением. На встрече с сахалинцами и участниками форума он рассказал, как вырасти из рамок регионального артиста до всероссийского уровня и не потерять любви к своему делу.

Работа "Большого образовательного шатра" в рамках форума "ОстроVa-2023" завершилась встречей с актером театра и кино Сергеем Соцердотским. Популярный российский артист представил гостям образовательной платформы фильм "Холоп". Сахалин для Сергея - не просто часть необъятной России: он родился на острове. Соцердотский - уроженец села Первомайское в Смирныховском районе, а на встречу с гостями форума приехали его мать и бабушка, которые вместе со всей аудитории аплодировали талантливому парню, добившемуся успеха.

Сам Сергей признался, что очень рад вернуться на Сахалин и рассказать о своем творческом росте представителям активной молодежи. Артист выразил надежду, что на следующий форум сможет приехать уже с другом и коллегой Александром Горбатовым - островитянам этот актер знаком, в частности, по роли купца Прохора Громова в кинокартине "Угрюм-река".

"Мы с Сашей жили в одной комнате, когда я учился в театральном институте имени Щукина. Сдружились ещё тогда. Я звал его на Сахалин, рассказывал, как здесь потрясающе красиво, гостеприимно и душевно. Если меня вновь пригласят выступить на форуме "ОстроVа" в следующем году, я обязательно привезу Горбатова сюда и покажу ему, как прекрасен наш остров", - пообещал сахалинцам Сергей Соцердотский.

Актер рассказал о съемочном процессе и в целом о создании кино, а также пригласил всех желающих на показ "Ходопа". Киноленту демонстрировали здесь же, на площади перед ККЗ "Октябрь", в рамках фестиваля уличного кино.