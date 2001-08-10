Жителям Южно-Сахалинска рассказали, где можно торговать своим урожаем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожанам, имеющим приусадебные и дачные участки, напоминают о местах, где можно реализовать излишки урожая. Свободная реализация овощей и зелени разрешена с 1 мая по 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администраци.

На территории городского округа организовано 12 площадок на 80 мест для садоводов-любителей (2 площадки в Южно-Сахалинске, 10 - в планировочных районах и селах).

Также на 7 ярмарочных площадках в Южно-Сахалинске предусмотрено 171 место для садоводов-огородников.

С адресами всех мест можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2851.

На этих площадках граждане имеют возможность законно торговать излишками сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках.

За консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по телефонам: 300-738 (доб. 1, 7) и 300-737 (доб. 2).