Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2023
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09:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Для молодёжи на Сахалине создадут центр развития компетенций "Острова карьеры"

Для молодёжи на Сахалине создадут центр развития компетенций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вместе с участниками Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.События ознакомился с проектом по созданию в Южно-Сахалинске круглогодичного центра развития компетенций молодёжи "Острова карьеры". Росмолодёжь проводит конкурс по созданию круглогодичных центров компетенций молодёжи, результаты которого станут известны 30 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По итогам конкурса в России будет сформирована сеть многопрофильных круглогодичных центров компетенций молодёжи с необходимыми условиями для непрерывного сопровождения молодых людей. Свою эффективность уже доказали круглогодичные образовательные центры федерального уровня: Мастерская управления "Сенеж", Центр Знаний "Машук" и Академия творческих индустрий "Меганом". С учётом работы этих центров был разработан и запущен конкурс. Заявки на участие в нём подали 16 субъектов. Всего планируется открыть не менее 10 таких центров в стране. Росмолодёжь поможет регионам в обучении команд, привлечении экспертного сообщества и проведении профильных мероприятий.

Региональные власти Сахалина также приняли решение о создании на острове круглогодичного центра развития компетенций. В ближайшие годы в островном регионе будет создано около 15 тысяч новых рабочих мест благодаря крупным инвестиционным проектам. Центр соберёт самых опытных кадровых специалистов, которые вместе с молодёжью сформируют базу лучших практик по развитию карьеры. Всем, кто желает добиться успеха, сотрудники центра помогут получить востребованную квалификацию, найти работу и реализовать свой талант, который может быть применен на благо жителей России. Центр развития компетенций позволит обеспечить страну первоклассными молодыми специалистами во многих сферах, что станет новым фактором экономического развития.

- Дальний Восток и Сахалин очень быстро и динамично развиваются, открываются новые производства, создаются рабочие места. Я уже общался с участниками форума: некоторые из них приехали просто посмотреть, поговорить, но многие - с интересом смотрят на возможность остаться здесь, - отметил Сергей Кириенко.

Сейчас центр развития компетенций работает в тестовом режиме. Его первыми посетителями стали участники форума Росмолодёжи "ОстроVа" в Сахалинской области. У них будет возможность не только побывать центре, но и поучаствовать в его создании по итогам образовательной программы форума.

Руководство региона активно поддерживает карьерные устремления молодых людей. В 2022 году региональный проект "Заработаем вместе", созданный при поддержке Министерства труда и Агентства стратегических инициатив, одобрил Президент России Владимир Путин.

- Можно разрабатывать любые амбициозные планы, но, если не найдется людей, которые будут их реализовывать, проекты останутся на бумаге. Поэтому мы целенаправленно решаем кадровую проблему. Молодым специалистам, в которых нуждается наша экономика, помогаем не только сделать профессиональную карьеру: у нас должна быть создана полноценная система мер поддержки, которая позволит обзавестись жильем, решить ряд бытовых вопросов. Только таким способом можно сократить отток населения с Дальнего Востока, привлечь нужных островным предприятиям и социальной сфере людей с материка, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Росмолодёжь.События - специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности "Большая перемена" и другие).

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