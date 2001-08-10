Для молодёжи на Сахалине создадут центр развития компетенций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вместе с участниками Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.События ознакомился с проектом по созданию в Южно-Сахалинске круглогодичного центра развития компетенций молодёжи "Острова карьеры". Росмолодёжь проводит конкурс по созданию круглогодичных центров компетенций молодёжи, результаты которого станут известны 30 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По итогам конкурса в России будет сформирована сеть многопрофильных круглогодичных центров компетенций молодёжи с необходимыми условиями для непрерывного сопровождения молодых людей. Свою эффективность уже доказали круглогодичные образовательные центры федерального уровня: Мастерская управления "Сенеж", Центр Знаний "Машук" и Академия творческих индустрий "Меганом". С учётом работы этих центров был разработан и запущен конкурс. Заявки на участие в нём подали 16 субъектов. Всего планируется открыть не менее 10 таких центров в стране. Росмолодёжь поможет регионам в обучении команд, привлечении экспертного сообщества и проведении профильных мероприятий.

Региональные власти Сахалина также приняли решение о создании на острове круглогодичного центра развития компетенций. В ближайшие годы в островном регионе будет создано около 15 тысяч новых рабочих мест благодаря крупным инвестиционным проектам. Центр соберёт самых опытных кадровых специалистов, которые вместе с молодёжью сформируют базу лучших практик по развитию карьеры. Всем, кто желает добиться успеха, сотрудники центра помогут получить востребованную квалификацию, найти работу и реализовать свой талант, который может быть применен на благо жителей России. Центр развития компетенций позволит обеспечить страну первоклассными молодыми специалистами во многих сферах, что станет новым фактором экономического развития.

- Дальний Восток и Сахалин очень быстро и динамично развиваются, открываются новые производства, создаются рабочие места. Я уже общался с участниками форума: некоторые из них приехали просто посмотреть, поговорить, но многие - с интересом смотрят на возможность остаться здесь, - отметил Сергей Кириенко.

Сейчас центр развития компетенций работает в тестовом режиме. Его первыми посетителями стали участники форума Росмолодёжи "ОстроVа" в Сахалинской области. У них будет возможность не только побывать центре, но и поучаствовать в его создании по итогам образовательной программы форума.

Руководство региона активно поддерживает карьерные устремления молодых людей. В 2022 году региональный проект "Заработаем вместе", созданный при поддержке Министерства труда и Агентства стратегических инициатив, одобрил Президент России Владимир Путин.

- Можно разрабатывать любые амбициозные планы, но, если не найдется людей, которые будут их реализовывать, проекты останутся на бумаге. Поэтому мы целенаправленно решаем кадровую проблему. Молодым специалистам, в которых нуждается наша экономика, помогаем не только сделать профессиональную карьеру: у нас должна быть создана полноценная система мер поддержки, которая позволит обзавестись жильем, решить ряд бытовых вопросов. Только таким способом можно сократить отток населения с Дальнего Востока, привлечь нужных островным предприятиям и социальной сфере людей с материка, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Росмолодёжь.События - специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности "Большая перемена" и другие).