Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям островного региона, которые проживают в домах с печным отоплением, будут поставлять уголь фракцией 50-300 мм. Это качественный кусковой уголь, а не так называемый "угольный песок". Такой договоренности достигли областные власти с угледобывающими предприятиями. При этом цена на топливо для сахалинцев и курильчан останется на уровне прошлого года с учетом компенсации из областного бюджета.

Власти региона предприняли меры, чтобы жители домов, не обеспеченных централизованным теплоснабжением, смогли своевременно закупить уголь. Во всех районах определили подрядчиков, заключили договоры с угледобывающими предприятиями на поставку топлива с 15 августа. В прошлом году от жителей поступали жалобы на уголь плохого качества, поэтому в этом году угольные разрезы будут обеспечивать поставку топлива фракцией не менее 50 мм.

Кроме того, региональная энергетическая комиссия (РЭК) рассчитала экономически обоснованную стоимость угля для островитян с учетом доставки в разные районы области. Цена на топливо для сахалинцев и курильчан останется на уровне прошлого года. Если же потребитель столкнется с тем, что ему обозначат стоимость, выше установленной РЭК, то ему необходимо обратиться на горячую линию министерства ЖКХ: 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного.

- Поставщики, завышающие цену, будут лишены возможности работать на этом рынке. При проведении отбора для них был установлен критерий - отпускная цена должна быть не выше экономически обоснованной. Кроме того, поставщик больше не будет нести никаких расходов на просеивание угля. С этого года он будет поступать просеянным с разреза, - рассказала заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Ольга Гапова.

В региональном минЖКХ призывают сахалинцев и курильчан подавать заявки на поставку топлива уже в августе-сентябре, не дожидаясь наступления холодов. Заблаговременная подача заявок позволит оперативно их отработать и обеспечить жителей качественным углем к началу отопительного сезона.

Жители островного региона могут заказать уголь несколькими способами:

- через горячую линию по вопросам ЖКХ. Операторы принимают заявки с понедельника по субботу, с 08:00 до 20:00. Необходимо будет сообщить свое имя и фамилию, номер СНИЛС, необходимый объем угля, а также домашний адрес. Специалисты горячей линии посредством специального ресурса внесут все данные и передадут заявку поставщику. Вопрос будет оставлен на контроле, пока топливо не доставят заявителю. Человек имеет право обозначить в приоритетном порядке поставщика угля.

- через чат-бот в Telegram. Сервис создан для направления заявки самостоятельно. Для этого необходимо открыть чат Sakhugol_bot и нажать кнопку /start. Далее необходимо следовать указаниям бота. После этого заявка автоматически попадет в общую систему и будет направлена указанному исполнителю или автоматически распределена между свободными поставщиками.

- оставив заявку напрямую поставщику.