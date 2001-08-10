Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2023
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08:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, 11 августа торговля будет осуществляться с 10.00 на площадке около Дома Торговли по адресу: пр. Мира, 106А.

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