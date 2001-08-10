Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2023
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16:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Запуск космической станции на Луну 11 августа можно будет наблюдать онлайн

Запуск космической станции на Луну 11 августа можно будет наблюдать онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На YouTube будет вестись трансляция запуска станции "Луна-25" с амурского космодрома Восточный. Она станет доступна на канале "Роскосмос ТВ", пишет ИА "Порт Амур".

- 11 августа в 02:10:57 мск с космодрома Восточный к естественному спутнику Земли отправится "Луна-25". К этому событию мы вместе с "RT" готовим специальный эфир: прямые включения с космодрома Восточный и павильона "Космос" на ВДНХ! - сообщает "Роскосмос ТВ".

Разработчики станции расскажут об ее устройстве и о главной миссии лунной программы - построении обитаемой базы на Луне. Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов поведают о подготовке полетов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе.

- Сюрпризом для гостей трансляции - выступление группы "Uma2rman" и, конечно, розыгрыш! У вас есть возможность выиграть мерч бренда 7.2.66 - вещи из специальной коллекции "Лунная база", - отмечает "Роскосмос ТВ".

Прямая трансляция начнется 11 августа в 07:00 по амурскому времени.

Запуск "Луны-25" с Восточного намечен на 11 августа, 10:10:57 по сахалинскому времени.

"Луне-25" предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

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