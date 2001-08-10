Запуск космической станции на Луну 11 августа можно будет наблюдать онлайн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На YouTube будет вестись трансляция запуска станции "Луна-25" с амурского космодрома Восточный. Она станет доступна на канале "Роскосмос ТВ", пишет ИА "Порт Амур".
- 11 августа в 02:10:57 мск с космодрома Восточный к естественному спутнику Земли отправится "Луна-25". К этому событию мы вместе с "RT" готовим специальный эфир: прямые включения с космодрома Восточный и павильона "Космос" на ВДНХ! - сообщает "Роскосмос ТВ".
Разработчики станции расскажут об ее устройстве и о главной миссии лунной программы - построении обитаемой базы на Луне. Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов поведают о подготовке полетов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе.
- Сюрпризом для гостей трансляции - выступление группы "Uma2rman" и, конечно, розыгрыш! У вас есть возможность выиграть мерч бренда 7.2.66 - вещи из специальной коллекции "Лунная база", - отмечает "Роскосмос ТВ".
Прямая трансляция начнется 11 августа в 07:00 по амурскому времени.
Запуск "Луны-25" с Восточного намечен на 11 августа, 10:10:57 по сахалинскому времени.
"Луне-25" предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
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