Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2023
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15:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайский район готовится к отопительному периоду 2023-2024

Поронайский район готовится к отопительному периоду 2023-2024

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения района к зимнему периоду на очередном заседании собрания Поронайского городского округа рассказал вице-мэр Андрей Шенцов.

Как отметил вице-мэр, по состоянию на 1 августа обеспечено выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В план текущего ремонта включено 123 многоквартирных дома. Предусмотрен ремонт подъездов, входных групп, внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, уборка подвальных помещений.

За счет субсидии из областного бюджета будут выполнены:

- капитальный ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения Поронайского городского округа (ВНС-2) в г. Поронайске;

- капитальный ремонт на объекте водоснабжения водозабор на р. Сосновка пгт. Вахрушев (капитальный ремонт водозаборного сооружения);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от МКД № 12 по ул. Гагарина до МКД № 9 по ул. Гагарина с. Восток;

- приобретение оборудования на объекты коммунальной инфраструктуры.

В ходе доклада было отмечено, что впервые Поронайский городской округ принимает участие в реализации региональной программы Сахалинской области "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)" с привлечением средств федерального бюджета. Средства местному бюджету предусмотрены на 2024 год. В настоящее время ведется активная подготовительная работа: разработана сметная документация, из 11 объектов по 7 получено положительное заключение Государственной экспертизы. Предусмотрен капитальный ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения в Поронайске, пгт Вахрушев, селе Забайкалец.

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