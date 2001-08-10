Всё больше сахалинцев желают получить навыки военно-спортивной подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 17 июля уже более 1500 жителей островного региона прошли курс военно-спортивной подготовки. В течение недели мужчин, записавшихся в участники, учат оказывать первую медицинскую помощь, маскироваться, выживать в лесу, строить укрепления, обращаться с оружием, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Идея подобного обучения родилась в ветеранских и патриотических организациях, большой интерес к проекту проявили и просто жители области. Эту инициативу поддержало правительство области, договорившись с военными и районными властями о ее реализации.
Инструкторами проекта в районах выступают профессиональные военные и силовики, прошедшие в начале июля расширенные тренерские сборы на Успеновском полигоне. После возвращения домой участники первых инструкторских сборов начали передавать знания своим землякам, которые выразили желание тоже пройти такой курс.
В Охинском районе участником проекта стал глава городского округа Евгений Михлик. Вместе с другими охинцами он прослушал лекции о видах оружия, тактике и стратегии боя в условиях города и лесополосы. После мэр вместе со своими "однокурсниками" отработал теорию на практике - прополз, пробежал и занял нужные огневые позиции. В северном муниципалитете к проекту присоединились также многие депутаты местного отделения партии "Единая Россия".
- Старшее поколение наверняка помнит, как еще недавно широко была распространена такая подготовка, работали ДОСААФ, курсы по оказанию первой помощи, - сказал Евгений Михлик. - Уверен, что в новых реалиях такие навыки и умения, подкрепленные знанием истории, военного дела, пригодятся нашим ребятам. Мы работаем с руководителями предприятий, приглашаем трудовые коллективы принять участие в проекте военно-спортивной подготовки, -
В Углегорском районе завершили обучение уже несколько групп мужчин по 25 человек. В программе - лекции о геополитике и роли России в современном мире, видах экипировки вооруженных сил России, технике безопасности при обращении с оружием. Предусмотрены и практические занятия - по управлению беспилотными летательными аппаратами, тактической медицине, ориентированию на местности, строительству укреплений, подготовке к бою в горно-лесистой местности и в условиях городской застройки.
- В помещениях бывшего детского сада мы организовали лагерь, чтобы проводить совместные сборы с Томаринским и Макаровским районами. В здании выполнили косметический ремонт, предусмотрели горячую воду, места для ночлега. В Шахтерске обустроен полигон для тренировок в полевых условиях, - рассказал вице-мэр Углегорского городского округа Сергей Белецкий. - Проект военно-спортивной подготовки заинтересовал жителей нашего района. Кто-то захотел вспомнить, чему научился во время службы в армии. Кто-то, кому не довелось служить, решил освоить азы военно-спортивной подготовки. Эти знания необязательно пригодятся в жизни. Но мужчина должен быть готов встать на защиту своих близких.
В Смирныховском районе обучаются не только мужчины. Здесь набрали батальон из 21 представительницы прекрасного пола. Для женщин никаких послаблений не делают - они проходят теоретический и практический курсы наравне. На стадионе в Смирных сделали полосу препятствий, имитирующую полевые условия, где участники проекта отрабатывают бег с препятствиями, преодоление тоннеля ползком, выносят "раненных".
В Южно-Сахалинске курс военно-спортивной подготовки прошли уже около 400 человек. В недельной программе - инженерная подготовка (знакомство с видами мин и поражающим действием, информация о видах укрытий и маскировке), огневая подготовка (сборка и разборка оружия, способы прицеливания и практическая стрельба в электронном тире), тактическая медицина, ГО и ЧС (основы действий по защите людей во время военных действий, виды систем оповещения, средства индивидуальной защиты).
Чтобы присоединиться к проекту военно-спортивной подготовки, необходимо обратиться в районную администрацию. В приемной главы направят к ответственному специалисту. Отметим, что обучение в рамках проекта проводится абсолютно бесплатно.
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