Мэр Южно-Сахалинска проверил, как ведутся работы по художественному оформлению фасадов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместно с руководителями профильных структур мэр проинспектировал, как ведутся работы по художественному оформлению фасадов домов на ул. Горького и Пуркаева. Здесь появились тематические муралы.

В Южно-Сахалинске определены 7 туристических маршрутов. Два из них уже реализуются. Это - "Родина-Сахалин" (вдоль ул. Горького) и "Спорт Сахалина" (вдоль ул. Пуркаева), в их границах работы по нанесению изображений на фасады завершат до конца августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, Сергей Надсадин проверил выполнение работ на маршруте "Родина - Сахалин" по ул. Горького. К примеру, фасад дома № 50 украшает утренний пейзаж. А по окончании работ на соседнем доме № 46 появится маяк, завершающий композицию на морскую тематику.

На торцах стоящих друг к другу домов №56 и №58 по ул. Горького - единое тематическое изображение. Здесь запечатлено сахалинское побережье с характерным резким обрывом и множеством сопок, чайки и парапланеристы.

Маршрут "Спорт Сахалина", который также проинспектировал Сергей Надсадин, демонстрирует красоту активного образа жизни. На фасаде здания по адресу ул. Пуркаева, 66, изображена регата. Этот динамичный мурал символизирует храбрость, решимость и силу сахалинских спортсменов. Затем глава города посмотрел, как продолжаются работы на доме по Пуркаева, 33 - здесь появился велосипедист, покоряющий крутые обрывы и спуски, а на Пуркаева, 35, наносят изображение хоккеистов.

Недостроенный объект по ул. Пуркаева 62/1 стал теперь украшением улицы, здесь появились изображения сахалинских пловцов, стилизованные под советскую графику. Фасад здания по Горького, 74б, скоро украсит изображение бегуньи.

- Проверил, как исполняется план, намеченный совместно с губернатором Валерием Лимаренко, а также нашим художественным сообществом. Немаловажно, что каждый маршрут проникнут островной тематикой, есть изюминка и колорит. Кроме того, прежде чем наносить рисунки, на домах утепляли фасады. Есть небольшое отставание от графика, в связи с погодными условиями. Поставил подчиненным задачу - вести тщательный контроль за исполнением сроков работ. Продолжу проверки и дальше. Если такой проект получит положительный отклик горожан, а мы ждем высказываний, то его реализация продолжится. В приоритете - сахалинская тематика, город должен быть украшен осмысленно, - отметил мэр Сергей Надсадин.

В дальнейшем в Южно-Сахалинске начнут работать над маршрутами "Молодежный", "Видовой", "История Сахалина", "Морское освоение Сахалина", "Боевой славы".

- Концепцией проекта предусмотрена еще и организация благоустройства на протяжении маршрутов. Муралы - лишь первый этап. План дальнейших мероприятий формируется. Обсуждение вариантов оформления зданий на будущих туристических маршрутах продолжается. Обращаюсь к художникам - предлагайте свои эскизы, наработки, будем рассматривать каждый и тщательно обсуждать, - отметил главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов.

Напомним, тематические туристические маршруты разрабатываются в рамках реализации проекта по внедрению дизайн-кода первой линии застройки города по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра Сергея Надсадина. Местному творческому сообществу было предложено развить тему и подготовить эскизы муралов для зданий по маршрутам. Специалисты предлагали варианты, среди которых выбрали наиболее соответствующие тематикам. Работа продолжается.

Художники, готовые поделиться своими идеями, могут обратиться в департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Амурская, 88, тел. 312-647 (доб.2-7).