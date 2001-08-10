Сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-викторине "Время выбирать"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островитян в возрасте от 16 лет принять участие в региональной онлайн-викторине "Время выбирать". Участникам предлагается проверить свои знания по избирательному праву России, истории выборов и законодательным актам Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Целью тестирования является повышение правовой культуры молодежи, актуализация их интереса к избирательному праву и процессу. Мероприятие проводится совместно с Избирательной комиссией Сахалинской области.
Для участия в викторине необходимо пройти регистрацию на сайте библиотеки. Максимальное время для выполнения заданий составляет 30 минут. Тестирование можно пройти только один раз. Викторина продлится до 10 сентября.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки (3-й этаж) или по телефону +7 (4242) 45-25-22.
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