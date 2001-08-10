В Южно-Сахалинске вечером 10 августа и в ночь на 11 августа ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областном центре ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - 30 мм и более за 12 часов .

11 и 12 августа на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 м.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.