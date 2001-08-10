С начала года лаборатория "РВК-Сахалин" провела почти 30 тысяч исследований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 января по 1 августа сотрудники «РВК-Сахалин» исследовали более 28 тысяч проб воды и приняли более 20 000 обращений жителей города. Время устранения аварий за истекший период 2023 года сократилось почти в 2 раза. Кроме того, в большинстве случаев ремонтные работы стало возможным проводить без ограничений водоснабжения, то есть в незаметном для горожан режиме. Таковы промежуточные итоги "РВК-Сахалин", которые специалисты предприятия подвели по направлениям деятельности в 2023 году, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Как рассказала начальник лаборатории компании Ольга Ким, ежедневно в лабораторном центре компании проводится не менее 135 исследований воды. Показатели, на которые обращают внимание специалисты, - температура, запах, привкус воды, её цветность, мутность, сухой остаток, жесткость и множество других параметров. Перечень показателей и периодичность исследований регламентируется согласованной с Роспотребнадзором программой производственного контроля, разработанной на основании СанПиН.
Как рассказала начальник диспетчерской службы «РВК-Сахалин», Ольга Найчук, за семь месяцев принято и обработано 20994 звонков от населения. Самыми популярными стали вопросы ограничения водоснабжения, засоров канализации, а также благоустройства после завершения ремонтных работ.
По информации директора по капитальному строительству Андрея Еремеева, с начала года в рамках инвестиционной программы компания провела замену более 400 метров ветхих и аварийных сетей, в 6 дворах Южно-Сахалинска появились новые объекты водоснабжения. Кроме того, уже построено около 5 тысяч метров сетей от будущего водозабора «Южный».
По информации директора по производству Станислава Купчинского, с начала года сотрудники компании проверили исправность 696 пожарных гидрантов, а также устранили 137 повреждений сетей водоснабжения и 1958 засоров канализации.
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