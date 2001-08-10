"Единая Россия": школьные наборы в рамках акции "Собери ребёнка в школу" получили уже 55 тысяч детей по всей стране

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов

«Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.

«Потребности каждого населённого пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чём особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России».

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

«Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идет во всех населённых пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», – отметил Александр Сидякин.

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.

«Каждому ребенку хочется ощущать полноту счастья перед началом нового учебного года, но, к сожалению, не каждая семья может позволить себе купить лишнее. Поэтому, ежегодно, по инициативе партии «Единая Россия» в Сахалинской области мы проводим акцию благотворительности «Собери ребенка в школу». Она направлена на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На площадках школ, учреждений дополнительного образования, в крупных торговых центрах сформированы пункты приема, куда люди могут принести все то, что пригодится ребенку в школе – это канцелярские принадлежности, одежда, обувь, творческие наборы. В прошлом году, благодаря неравнодушным гражданам, а также представителям бизнес-сообществ, удалось сформировать более 2 тысяч школьных комплектов, часть из которых была отправлена детям из подшефного Шахтёрска Донецкой Народной Республики. В этом году сбор также идет активно, подключились общественники и депутаты всех уровней. Считаю, очень важным проявлять заботу, гражданскую солидарность и взаимовыручку, особенно, если это касается наших детей», - отметила Анастасия Киктева, координатор партийного проекта «Новая школа».