Сахалинский производитель продукции из тюленьего жира выходит на иностранные рынки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поиске новых партнёров за рубежом рыбопромышленной компании "Кардинал" более четырёх лет помогают специалисты регионального Центра поддержки экспорта. Капсулы "Имунорост" для здоровья, красоты и молодости уже пользуются спросом среди иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в МКК "СФРП".
- Это и пищевой продукт, и биологически активная добавка из тюленьего жира, которые содержат все полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, а также ОМЕГА 6-7-9, сквален и различные витамины, которые необходимы человеческому организму и легко им усваиваются, - рассказал руководитель ООО РПК "Кардинал" Алексей Погарский. - Наш продукт продаём на территории таможенного союза. Также его можно приобрести на различных электронных торговых площадках и в розничных сетях.
Помощь в продвижении островному производителю оказывают в региональном Центре поддержки экспорта. Здесь компании создали сайт на английском, корейском, китайском и японском языках, нашли иностранных партнёров, помогли заключить экспортные контракты и в целом - повысить узнаваемость бренда и наладить поставки за рубеж. Общая сумма поддержки составила свыше 4 млн рублей.
- С нами руководство компании сотрудничает с 2019 года. За это время о сахалинских БАДах узнали на нескольких международных выставках, в том числе морепродуктов и рыболовства, которая прошла в китайском городе Фучжоу в этом году, - отметила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дина Романова.
Сегодня сотрудники Центра ведут плотную работу по поиску партнёров в Беларуси и Казахстане, а также сопровождают экспортную сделку с Китаем. Все услуги предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования. Это возможно благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", который инициировал президент Владимир Путин.
Отметим, региональный Центр поддержки экспорта работает в структуре центра "Мой бизнес", где помогают самозанятым, начинающим, опытным предпринимателям и владельцам компаний. Всего предоставляют более 400 видов господдержки. Подробнее о выходе на зарубежные рынки можно узнать на сайте или по номеру 8-800-222-01-23 (доб. 3).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:02 Сегодня Сахалинский производитель продукции из тюленьего жира выходит на иностранные рынки
10:10 Сегодня Сергей Кириенко и Валерий Лимаренко посетили филиал фонда "Защитники Отечества" в Сахалинской области
09:01 Сегодня В Александровске-Сахалинском проверили, насколько качественно здесь убирают дворы
11:18 Сегодня "Единая Россия": школьные наборы в рамках акции "Собери ребёнка в школу" получили уже 55 тысяч детей по всей стране
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
17:46 4 Августа Обучение и встречи со знаменитостями: что ждет участников сахалинского форума "ОстроVа" в 2023 году
15:04 3 Августа В двух районах Сахалина введен карантин по птичьему гриппу
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
Выбор редакции
- 16:21 Вчера Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
- 12:25 7 Августа В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
- 15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
- 16:24 2 Августа Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?