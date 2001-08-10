Сахалинский производитель продукции из тюленьего жира выходит на иностранные рынки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поиске новых партнёров за рубежом рыбопромышленной компании "Кардинал" более четырёх лет помогают специалисты регионального Центра поддержки экспорта. Капсулы "Имунорост" для здоровья, красоты и молодости уже пользуются спросом среди иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в МКК "СФРП".

- Это и пищевой продукт, и биологически активная добавка из тюленьего жира, которые содержат все полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, а также ОМЕГА 6-7-9, сквален и различные витамины, которые необходимы человеческому организму и легко им усваиваются, - рассказал руководитель ООО РПК "Кардинал" Алексей Погарский. - Наш продукт продаём на территории таможенного союза. Также его можно приобрести на различных электронных торговых площадках и в розничных сетях.

Помощь в продвижении островному производителю оказывают в региональном Центре поддержки экспорта. Здесь компании создали сайт на английском, корейском, китайском и японском языках, нашли иностранных партнёров, помогли заключить экспортные контракты и в целом - повысить узнаваемость бренда и наладить поставки за рубеж. Общая сумма поддержки составила свыше 4 млн рублей.

- С нами руководство компании сотрудничает с 2019 года. За это время о сахалинских БАДах узнали на нескольких международных выставках, в том числе морепродуктов и рыболовства, которая прошла в китайском городе Фучжоу в этом году, - отметила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дина Романова.

Сегодня сотрудники Центра ведут плотную работу по поиску партнёров в Беларуси и Казахстане, а также сопровождают экспортную сделку с Китаем. Все услуги предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования. Это возможно благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", который инициировал президент Владимир Путин.

Отметим, региональный Центр поддержки экспорта работает в структуре центра "Мой бизнес", где помогают самозанятым, начинающим, опытным предпринимателям и владельцам компаний. Всего предоставляют более 400 видов господдержки. Подробнее о выходе на зарубежные рынки можно узнать на сайте или по номеру 8-800-222-01-23 (доб. 3).