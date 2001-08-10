Сергей Кириенко и Валерий Лимаренко посетили филиал фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетили филиал фонда в Южно-Сахалинске, который с 1 июня оказывает помощь ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших героев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

За два месяца работы в сахалинский филиал фонда поступило почти 500 обращений, большая часть которых успешно отработана. Основная часть вопросов подопечных касалась получения удостоверения ветерана боевых действий, мер социальной поддержки и юридической помощи.

При обращении в филиал фонда за ветераном СВО или семьей погибшего бойца закрепляется социальный координатор, который осуществляет полное социальное сопровождение и оказывает адресную помощь в решении проблем своих подопечных.

Руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская показала работу филиала Сергею Кириенко и Валерию Лимаренко. Они побывали в зале приёма посетителей, познакомились с работой социальных координаторов, психологов и сотрудников профильных министерств, обеспечивающих работу в режиме «одного окна», пункта выдачи технических средств реабилитации, увидели процесс занятий подопечного филиала с травмой опорно-двигательного аппарата на специальном оборудовании в кабинете реабилитации с возможностью подключения специалистов телемедицины из ведущих медицинских учреждений страны. Также Сергей Кириенко и Валерий Лимаренко смогли оценить работу юристов, специалистов центра занятости и детского психолога. Кроме того, на базе филиала создан гостиничный номер, в котором остановились посетители из северного района области.

Глава региона Валерий Лимаренко рассказал о содействии работе фонда со стороны областного правительства, о региональных мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, о медицинском обслуживании.

«Мы смогли решить одну из важнейших проблем, с которой сталкивались участники специальной военной операции, а именно невозможность получить все необходимые медицинские услуги в военном госпитале. На сегодня заключены соглашения о сотрудничестве со всеми медицинскими учреждениями Сахалинской области, и каждый военнослужащий или мобилизованный гражданин может обратиться в любую поликлинику или больницу, чтобы сдать анализы и получить то лечение, которое ему необходимо», – рассказал Валерий Лимаренко.

Посещение завершилось презентацией с итогами работы сахалинского филиала, в рамках которой Сабина Кушевская рассказала об особенностях работы филиала.

«В Сахалинской области социальные координаторы фонда работают во всех 18 муниципалитетах, при этом, если ветерану спецоперации или членам семьи погибшего героя нужно приехать в Южно-Сахалинск, чтобы получить помощь в решении их вопросов, то мы имеем возможность предоставить им жилое помещение. Это делает нашу работу ещё более доступной. На базе регионального приложения Острова.65 уже разработана вкладка, зайдя в которую пользователь может выбрать подходящую категорию, ознакомится с мерами поддержки, которые ему положены, и подать заявку в режиме онлайн», — пояснила руководитель филиала Сабина Кушевская.

Сергей Кириенко высоко оценил данную инициативу и добавил, что необходимо обязательно включить в приложение справочную информацию по самым часто задаваемым вопросам со стороны ветеранов и членов семей погибших героев.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.