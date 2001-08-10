Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2023
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Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан
09:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан

Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 11 августа, для жителей Дальнего состоится личный приём граждан директором департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9а. Начало в 16.00.

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