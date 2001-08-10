В Александровске-Сахалинском проверили, насколько качественно здесь убирают дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий провели по улицам Рабочей, Дальневосточной, Ленина, Дзержинского и Кондрашкина. За чистотой и порядком на проверяемых участках следят ООО "Ресурс-Плюс" и ООО "Александровская строительная компания", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В состав комиссии вошли специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области, а также представители администрации муниципального образования.

Эксперты проверили восемь дворов. Оценили состояние урн, наличие мусора на пешеходных зонах, контейнерных площадках, входных группах и детских площадках. Кроме того, обратили внимание на состояние придомовой территории - отсутствует ли крупный мусор и требуется ли окос травы.

- В целом, хотелось бы отметить хорошее качество уборки. Однако на детской площадке во дворе дома № 23 по улице Дальневосточной мы обнаружили мусор. Замечание тут же было передано в адрес управляющей компании ООО "Ресурс-Плюс" для оперативного устранения. Помимо этого не удалось оценить наличие спецодежды и инвентаря у сотрудников данной УК, попросту потому что, они нам не встретились. Ко второй управляющей компании замечаний не возникло, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

Кроме того, члены комиссии оценили качество проведенного ремонта подъездов и входных групп в многоквартирных домах по улицам Дзержинского, Ленина, Комсомольской, Красноармейской, Советской и Рабочей. Нареканий к качеству ремонта не возникло, многие из подъездов благоустроены самими жильцами - стены украшены рисунками, картинами и растительностью. Также специалисты посетили подъезд дома № 29 по улице Краснофлотской, ставшего победителем муниципального этапа конкурса "Подъезд образцового содержания".

Так, на сегодняшний день в Александровск-Сахалинском выполнен ремонт 43 объектов из запланированных до конца года 70.