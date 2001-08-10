В Александровске-Сахалинском проверили, насколько качественно здесь убирают дворы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий провели по улицам Рабочей, Дальневосточной, Ленина, Дзержинского и Кондрашкина. За чистотой и порядком на проверяемых участках следят ООО "Ресурс-Плюс" и ООО "Александровская строительная компания", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В состав комиссии вошли специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области, а также представители администрации муниципального образования.
Эксперты проверили восемь дворов. Оценили состояние урн, наличие мусора на пешеходных зонах, контейнерных площадках, входных группах и детских площадках. Кроме того, обратили внимание на состояние придомовой территории - отсутствует ли крупный мусор и требуется ли окос травы.
- В целом, хотелось бы отметить хорошее качество уборки. Однако на детской площадке во дворе дома № 23 по улице Дальневосточной мы обнаружили мусор. Замечание тут же было передано в адрес управляющей компании ООО "Ресурс-Плюс" для оперативного устранения. Помимо этого не удалось оценить наличие спецодежды и инвентаря у сотрудников данной УК, попросту потому что, они нам не встретились. Ко второй управляющей компании замечаний не возникло, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.
Кроме того, члены комиссии оценили качество проведенного ремонта подъездов и входных групп в многоквартирных домах по улицам Дзержинского, Ленина, Комсомольской, Красноармейской, Советской и Рабочей. Нареканий к качеству ремонта не возникло, многие из подъездов благоустроены самими жильцами - стены украшены рисунками, картинами и растительностью. Также специалисты посетили подъезд дома № 29 по улице Краснофлотской, ставшего победителем муниципального этапа конкурса "Подъезд образцового содержания".
Так, на сегодняшний день в Александровск-Сахалинском выполнен ремонт 43 объектов из запланированных до конца года 70.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:02 Сегодня Сахалинский производитель продукции из тюленьего жира выходит на иностранные рынки
10:10 Сегодня Сергей Кириенко и Валерий Лимаренко посетили филиал фонда "Защитники Отечества" в Сахалинской области
09:01 Сегодня В Александровске-Сахалинском проверили, насколько качественно здесь убирают дворы
11:18 Сегодня "Единая Россия": школьные наборы в рамках акции "Собери ребёнка в школу" получили уже 55 тысяч детей по всей стране
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
17:46 4 Августа Обучение и встречи со знаменитостями: что ждет участников сахалинского форума "ОстроVа" в 2023 году
15:04 3 Августа В двух районах Сахалина введен карантин по птичьему гриппу
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
Выбор редакции
- 16:21 Вчера Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
- 12:25 7 Августа В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
- 15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
- 16:24 2 Августа Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?