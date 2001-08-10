Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие четвёртой смены детского загородного лагеря "Восток" прошло в Южно-Сахалинске 9 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Более 200 ребят в возрасте от 7 до 17 лет из разных уголков островного региона прибыли в лагерь 7 августа. За это время они уже успели познакомиться между собой и разделиться на отряды.

Поприветствовал ребят директор центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов:

- Поздравляю вас с праздником и открытием четвёртой смены лагеря "Восток". Пусть она пройдёт весело и дружно. Надеюсь, что каждая минута, каждый час, проведённый с вашими товарищами и вожатыми в стенах нашего лагеря, оставят положительные впечатления на всю жизнь. Будьте здоровыми и спортивными! - напутствовал Алексей Никонов.

"МирЗдрав предупреждает: "В здоровом теле, здоровый дух". Именно под таким девизом будет проходить четвёртая смена лагеря.

Программа будет насыщена спортивными мероприятиями. С мастер-классами в гости придут именитые сахалинские спортсмены и мастера спорта. Ребят будут обучать художественной гимнастике, кёрлингу и фигурному катанию. Не обойдётся и без уже ставшей традиционной спартакиады, выставки детских рисунков и комического футбола.

- Буквально вчера сахалинские медики провели для наших новых воспитанников первый урок здоровья, где ребятам с удовольствием показали, как в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь, - поделилась подробностями начальник лагеря "Восток" Елена Грицук.

Смена продлится до 26 августа.