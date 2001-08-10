Цена и качество: в Сахалинской области планируют строить по 100 тысяч "квадратов" арендного жилья в год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах вот уже два года сдают в эксплуатацию более 500 тысяч кв.м. жилья. Третья часть от этого количества относится к социальному и арендному. Такой подход позволяет не только привлечь новых специалистов с материка, но и сохранить тех, кто уже переехал в регион. "Сахалинское ипотечное агентство" (СИА) построило по всей области уже более 2700 арендных квартир, и это не конец. Впереди много работы.
Социальное жилье
Арендное жилье предоставляется востребованным специалистам с социально-значимыми профессиями. Среди них - врачи, учителя и социальные работники. Преимущество аренды таких квартир - стоимость. Она в существенно меньше средней по рынку. Также в помещении есть все необходимое для жизни - от мебели до сантехники.
В июне текущего года губернатор Валерий Лимаренко заключил соглашение с гендиректором компании ДОМ.РФ на строительство 6 домов на 17 этажей в комплексе "Уюн-парк". Квартиры в них будут арендными. Стоимость компенсируют за счет федерального и регионального бюджетов. Заехать в новостройки можно будет уже в 2025 году.
СИА работает на островах 8 лет. За это время удалось сдать в эксплуатацию порядка 200 тыс. кв.м. жилья. Сейчас агентство готовит к заселению квартиры в микрорайоне "Горизонт". Это тысяча квартир, 500 из которых будут сдаваться в аренду бюджетникам и работникам приоритетных сфер экономики.
Инфраструктура в районе будет соответствующей. Там в ближайшее время появится два детских сада для 240 малышей и школа для 550 учеников. Полностью комплекс будет готов в 2024-2025 году.
В феврале 2023 года в областном центре построили и заселили новый дом на ул. Ленина, 569а. В здании 69 квартир для аренды по льготным условиям. Кроме того, приобрести жилье по приоритетному праву могут бюджетники, участники программ льготного кредитования, владельцы маткапитала и сертификатов на улучшение жилусловий.
Районы не отстают
Снять арендную квартиру можно и в районах. Как рассказал первый вице-мэр Анивского городского округа Иван Васильев, только за 2022 год в райцентре в такое жилье заселили около 100 семей.
СИА построило под эти цели два дома на 48 квартир на ул. Пудова. Все жилье в зданиях сдается в аренду для бюджетников.
В квартирах есть все необходимое. Помимо чистовой отделки самих помещений там установлена сантехника и застеклена лоджия.
Жильцов порадовало наличие во дворах детских площадок, спортивных зон с тренажерами и парковок. Рядом находится остановка общественного транспорта и несколько продуктовых магазинов.
В Поронайском районе возвели уже 6 арендных домов. И в район удалось привлечь около 200 специалистов в различных сферах. Среди них - медики, учителя, работники культуры, спорта и полиции.
В Углегорском городском округе сдали дом в Шахтерске. Арендные здания простроили по энергосберегающей технологии.
Заселение арендных новостроек идет и в Корсакове. Там в 2023 году сдали дом на 64 квартиры на ул. Артиллерийской.
Всего в области возвели уже 270 тыс. кв.м. арендного жилья, еще 78 тысяч достроят в ближайшее время.
Федеральные программы
Летом на Дальнем Востоке запустили программу "Доступное арендное жилье в ДФО". Власти регионов уже направили заявки на возведение 13 тысяч квартир со льготной арендной платой.
ДОМ.РФ выступает оператором программы и планирует построить около 3 тыс. квартир. Договоры с дальневосточными регионами уже начали заключать.
К 2027 году планируется построить и сдать в эксплуатацию не менее 10 тысяч таких квартир.
Валерий Лимаренко поддерживает программу и планирует увеличить темпы строительства до 100 тысяч кв. м. арендного жилья ежегодно, что позволит привлекать все больше молодых специалистов в регион и развивать экономику для комфортной жизни населения.
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