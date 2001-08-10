Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2023
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16:54, | Новости общества Сахалина и Курил

С 10 августа южносахалинцы смогут ездить в общественном транспорте по безлимитным проездным

С 10 августа южносахалинцы смогут ездить в общественном транспорте по безлимитным проездным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Безлимитные проездные будут действовать как в наземном общественном транспорте, так и в рельсобусах, следующих из Дальнего, Ново-Александровска, Христофоровки. Приобрести их горожане смогут с 10 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Количество поездок по абонементу неограниченно. Стоимость безлимитных проездных составит: на один день - 104 рубля, на неделю - 620 рублей, на месяц - 1800 рублей.

Кроме того напомним, с 10 августа в областном центре изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте (автобусы и рельсобусы). Так, стоимость разового билета при оплате картой составит 30 рублей, за наличные средства - 32 рубля.

Абонементы на проезд можно будет оформить на действующие транспортные карты, единую карту сахалинца, через приложение «Транспортная карта», а также приобрести на транспортно-пересадочном узле «Алые Розы» в Дальнем и в кассе Ж/Д вокзала.

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