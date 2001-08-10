Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре активисты ТОС реализуют проект "Цветущий Южный" на средства муниципального гранта "Мы и наш город". В рамках события участники побывали на экскурсиях в ботаническом саду, а также на территории ЖК "Серебряный бор", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего участниками проекта стали более 50 человек - это представители ТОС, а также активные южносахалинцы, заинтересованные в озеленении территорий возле многоэтажек.

- При поддержке администрации города мы реализуем проект "Цветущий Южный". Его цель - создание комфортной городской среды, но с акцентом на озеленение придомовых территорий. Проект состоит из теории и практики. В ходе экскурсий мы общаемся со специалистами, узнаем полезную информацию. Затем полученные знания применим на практике - высадим растения во дворах с участием ландшафтных дизайнеров. Будем помогать нашим коллегам из ТОС создавать красоту, - рассказала организатор проекта, председатель ТОС "Пограничная 22" Анна Григорьева.

Проект стартовал с посещения Сахалинского ботанического сада, где участникам подробно рассказали о растениях-эндемиках, адаптированных к городской среде, особенностях посадки и ухода, а также о видах, которые выращивают в питомнике ботанического сада.

- Мы рассказали о растениях, которые отлично себя чувствуют на юге острова, например, у входа в сад растет великолепная Ива ломкая. Особенность дерева в круглой форме кроны. Мы рекомендуем ее для озеленения скверов. Наш питомник сейчас активно развивается, ежегодно объемы растут. Для придомовых территорий мы рекомендуем около 150 наименований растений, которые устойчивы к сахалинскому климату, - рассказал руководитель научно-производственной группы Сахалинского ботанического сада Дмитрий Лебедев.

Впечатлениями от посещения ботанического сада поделилась заместитель председателя ТОС "Победы 35" Нина Терехова:

- Очень информативная экскурсия. Мы занимаемся озеленением придомовой территории, уже высадили кустарники и цветы. Сейчас выиграли грант и планируем озеленить западную сторону дома. Хотелось бы высадить растения, типичные для Сахалинской области. Поддержка администрации стимулирует нас, жителей, на создание красоты.

Второй точкой для обмена опытом стала территория жилищного комплекса "Серебряный бор". Уникальное зеленое пространство было создано известным в регионе флористом, ландшафтным дизайнером Александрой Кудряшовой. Она поделилась с южносахалинцами профессиональными секретами по уходу за розами, крупнолистной гортензией; рассказала о декоративных приемах, которые использует в своей практике.

- Здесь очень ухоженная территория. Александра Семеновна увлекательно рассказывает, делится опытом. Этот проект объединил южносахалинцев, которые стремятся изменить наш город к лучшему. Мы хотим продвигать флору островного региона, - поделилась председатель ТОС "Комсомольская, 192" Лариса Касаева.

Председатель ТОС "Горького, 2" Анна Анучина добавила:

- Мы получили информацию о посадочном материале. Пример этого жилищного комплекса вдохновляет, мы стараемся, чтобы наш двор тоже был уютным. Наше общее желание - сделать Южно-Сахалинск красивым с помощью озеленения и активности жителей.

В рамках проекта "Цветущий Южный" также запланирована экскурсия в совхоз "Тепличный". Там участники узнают об оформлении дворов миксбордерами - цветниками-бордюрами из смешанных растений.