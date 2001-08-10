На Сахалине создается центр беспилотных авиасистем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С производством беспилотников в Южно-Сахалинске сегодня губернатор Валерий Лимаренко ознакомил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В Сахалинской области развивается беспилотная авиация, которая может использоваться для доставки срочных грузов, например, лекарств, контроля за состоянием нефтегазопроводов, борьбы с лесными пожарами, поиска несанкционированных свалок, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В 2020 году в островном регионе был создан центр беспилотных технологий. Основная цель - внедрение соответствующих разработок, формирование задела и решение кадровых вопросов. На базе специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения Российской академии наук заработали две производственные площадки. Одна для гражданских нужд, вторая - для оборонных.
В регионе реализуется проект "Крылья Сахалина". В его рамках к сентябрю 2023 года островные учебные заведения получат более двух тысяч дронов местного производства. С их помощью ученики, начиная со второго класса, будут учиться конструировать беспилотники и управлять ими. Учителя информатики и технологии прошли соответствующее повышение квалификации. В дальнейшем на Сахалине должен появиться научно-производственный центр испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем. Это даст возможность региону занять лидирующие позиции в одной из самых перспективных отраслей.
В Сахалинской области созданы все предпосылки для успешной реализации проекта по созданию научно-производственного центра. Открыто молодежное конструкторское бюро, накоплен опыт выпуска различных образцов. Инфраструктура для проведения летных испытаний перспективных и серийных изделий создана на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе.
- Мы начали выпускать дроны в конце прошлого года. Поначалу это была так называемая "отверточная" сборка единичных экземпляров. Сегодня мы вышли на новый уровень. Производство приобрело серийный характер. В перспективе стоит задача - обеспечить полную локализацию сахалинских беспилотников. Это позволит нам наладить устойчивое масштабное производство высокотехнологичной продукции, а также вести непрерывную работу по ее совершенствованию. И, конечно, нам потребуются специалисты в этой перспективной отрасли. Поэтому мы начинаем готовить их со школьной скамьи, ищем самых талантливых, перспективных, чтобы помочь им определиться, дать возможность добиться успеха для себя и своей страны, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Предполагается, что особое внимание островной научно-производственный центр будет уделять использованию искусственного интеллекта в беспилотных летательных системах.
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