В Южно-Сахалинске заложили фундамент кампуса мирового уровня СахалинTech

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент научно-образовательного центра СахГУ приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Старт начала строительства дали Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр высшего образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В числе почетных гостей - заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации Григорий Куранов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.

- Дорогие друзья, я поздравляю всех с этим долгожданным событием! Дальний Восток - удивительно богатая природными ресурсами земля. Однако наше главное богатство - это люди. Поэтому нет ничего важнее инвестиций в образование, воспитание и повышение квалификации. И именно для этого здесь, на Сахалине, нужен кампус мирового уровня. Это часть реализации большой программы, запущенной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по созданию в стране кампусов и научно-образовательных центров высочайшего уровня. На Сахалине создаются условия для того, чтобы люди получали образование, первый опыт в научной деятельности, имели возможность совместной работы. Очень важно, что с самого начала СахалинTech закладывается как центр совместной работы не только с федеральными органами исполнительной власти, но и с самыми крупными российскими компаниями. Также университет начинает работу со школьниками. Это значит, что у ребят будет возможность найти себе дело по душе, реализовать свою мечту, - Сергей Кириенко.

Основными направлениями научной деятельности кампуса СахалинTech станут экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новая энергетика, нефтегазовые технологии и направления, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Наш регион успешно живет и развивается, завершенные и начавшиеся крупные стройки - главное доказательство этого. Мы целенаправленно шли к созданию кампуса. Буквально за счет собственных средств разработали проект и вышли с ним на федеральный уровень, заручившись поддержкой и Президента, и Правительства РФ. Потому что сахалинцы и курильчане должны иметь возможность получать лучшее образование у себя дома. Найти работу по востребованной и высокооплачиваемой профессии. Реализовать весь свой потенциал на Сахалине и Курилах. Хочу поблагодарить Валерия Николаевича Фалькова, Министра науки и образования Российской Федерации, Администрацию Президента Российской Федерации за то, что поддержали наши планы по созданию современного университета, - отметил Валерий Лимаренко.

В кампусе СахалинTech предусмотрят учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, R&D центры, технопарк, библиотеку, спортивные залы, археологический музей. Также на территории кампуса появятся помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, кафе и оранжерея, которая одновременно будет и открытым общественным пространством. Общая площадь объекта - более 88 тысяч квадратных метров.

- Хочу обратить внимание, что на Сахалине слова не расходятся с делом. Вы подавали заявку и победили. Вы оказались в числе 9 регионов, которые отобраны во второй волне. И вы - первый регион, который так быстро стартовал. По поручению Президента мы реализуем две большие программы. Одна из них - это строительство кампусов. Этот проект до 2026 года будет реализован. Он значимый, конечно. Но это все-таки физическая оболочка университета - стены, инфраструктура. Да, без этого качественное образование невозможно. Но первичным являются люди, представления людей о современных университетах, правильно выстроенные процессы, понимание современных управленческих практик и многое другое. Поэтому специально для Дальнего Востока мы запустили отдельный трек программы "Приоритет 2030. Дальний Восток". И во второй отбор СахГУ стал участником этой программы. Таким образом, эти два направления работы - стороны одной медали, - обратился к собравшимся Валерий Фальков.

По словам и.о. ректора Сахалинского государственного университета Александра Самардака, кампус должен развиваться одновременно с лучшими мировыми трендами в области науки, образования и самореализации студентов.

Большое внимание уделят цифровизации процессов и внедрению систем искусственного интеллекта во все сферы деятельности учреждения. Для этого совместно со Сбером и правительством Сахалинской области уже создаются молодежные лаборатории по управлению регионом на основе данных и искусственного интеллекта, технологиям виртуальной и дополненной реальностей в инженерии и строительстве, энергоэффективным технологиям.

Помимо традиционных видов спорта получит развитие фиджитал-спорт -функционально-цифровое двоеборье. По этому направлению будет запущен центр компетенций, который станет одной из точек притяжения молодежи из России и близлежащих стран АТР.

- Фиджитал-спорт обладает большим потенциалом. Сегодня он развивается быстрее, чем большинство других видов спорта, привлекает множество зрителей со всего мира, помогает студентам социализироваться, обмениваться опытом и знаниями, поддерживать себя в отличной физической форме. Фиджитал объединяет в себе сразу два компонента - классический спорт и цифровые технологии. Мы за гармоничное развитие молодежи, поэтому будем помогать нашим студентам в самореализации в этом направлении, - отмечает и.о. ректора Александр Самардак.

Также в рамках масштабного проекта будет возведен студенческий городок. Он расположится на проспекте Победы в Южно-Сахалинске, в нем смогут разместиться 1500 человек. Городок будет состоять из трех девятиэтажных зданий, объединенных стилобатом. В стандартной секции будет 2 комнаты, санузел и места для учёбы.

Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Так, будет оборудована спортивная зона, включающая в себя фитнес-центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса - в 2026 году.