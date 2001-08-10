Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в экологической акции "Вода России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие состоится 19 августа на р. Еланька в МО ГО "Город Южно-Сахалинск", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
Сбор участников – в 10:00 около здания, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В (парковка с южной стороны на ул. Карла Маркса).
Организаторы берут на себя доставку волонтеров до места проведения акции. Время отправления автобусов в 10:15.
Акция начнется в 10:30 в районе моста за жилым массивом Аралия (GPS координаты точки сбора 46.923781°, 142.760711°) и продлится приблизительно до 12:30 часов. Возвращение в Южно-Сахалинск запланировано к 13:30.
Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом, в том числе и те, кто пожелает прибыть к месту уборки на личном транспорте.
О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до полудня 15 августа по телефону 8(4242) 55-62-37 (Грачева Людмила Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Управление по обращению с отходами»).
Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проводится в рамках реализации не территории региона ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» под руководством Минприроды России. Организатор мероприятия – министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области.
Подробная информация о Всероссийской акции размещена на сайте voda.org.ru.
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