На Сахалине открылась установочная сессия Всероссийского молодёжного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня начал работу Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа», входящий в линейку событий Росмолодёжи. Он собрал на Сахалине 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 регионов России. Конкурс составил рекордные 16 человек на место.

Участие в церемонии открытия приняли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "движения первых" Григорий Гуров.

– «ОстроVа» – это один из лидеров форумной линейки Росмолодежи. В Южно-Сахалинске собрались лучшие из лучших. Сегодня мир меняется, против нашей страны воюет весь объединенный блок НАТО. Ведется экономическая, информационная война. Мы обязательно победим, в этом никаких сомнений нет. Любой кризис – это всегда время возможностей, больших амбиций и смелых решений. То, что такой форум проходит на Сахалине, – это неслучайно. Мировая экономика сегодня все больше концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Дальнем Востоке благодаря решениям нашего Президента Владимира Путина созданы уникальные условия для реализации проектов. Я знаю, что молодежь приехала с очень интересными инициативами, и уверен, что форум даст необходимую поддержку, чтобы воплотить мечты в жизнь, – отметил Сергей Кириенко.

– Такого рода форумы – это передовой, современный формат образования. Здесь вы можете учиться, общаясь со своими коллегами, представляя и продвигая свои проекты, обмениваясь мнениями. Важно помнить, что Россия сильна регионами, каждый из которых по-своему уникален и дает огромное количество возможностей реализовать себя и свои замыслы на благо нашей великой страны, – подчеркнул Валерий Фальков.

– Сахалинская область – место необыкновенной силы. Все мечтают сюда попасть как в регион огромных перспектив и неисчерпаемого потенциала. Молодежь стремится не только познавать Дальний Восток в туристических поездках, но и развивать его, реализовывать здесь проекты и строить карьеру, – сказала Ксения Разуваева.

– Одна из основных задач любого государства – это воспитание. Глядя на форумчан, я радуюсь, потому что мы можем быть спокойны за наше будущее. Наш Президент назвал XXI век приоритетным для развития Дальнего Востока. Триллионы инвестиций, тысячи новых предприятий, сотни тысяч рабочих мест, «дальневосточная ипотека» и ТОРы. По многим показателям наш макрорегион развивается опережающими темпами, – добавил Григорий Куранов.

Всего на форум было подано 5435 заявок, 100 из которых – из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, более 250 – из Сахалинской области. Форумчан на установочной сессии поприветствовал и глава региона.

– У нас собрались представители всех регионов страны. И это хороший шанс познакомить вас с Сахалинской областью, заинтересовать нашими проектами, дать возможность найти себя здесь – на островах. В нашем регионе созданы отличные условия для жизни, работы и отдыха. В дни форума вы сами убедитесь в этом. Вы сможете пообщаться с жителями, посетить наши ведущие предприятия, спортивные и культурные объекты. Уверен, у вас останутся самые яркие впечатления, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Цель форума – помочь участникам в личностном и профессиональном росте. Образовательная программа включает несколько направлений: «ОстроVа Цифровизации», «ОстроVа Патриотического воспитания», «ОстроVа Карьеры».

Сахалинки Екатерина Веснина и Снежана Чистякова второй раз принимают участие в молодежном форуме. В прошлом году девушки изучали цифровые технологии, в этом – выбрали патриотическое направление.

– В этот раз все по-новому. Другая организация, другие эмоции, другие ощущения. Я хочу предложить свой проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Форум – это прекрасная возможность узнать, как правильно написать грант, и обязательно выиграть. Жду новых знаний и полезных знакомств. Программа очень насыщенная, – поделилась Екатерина.

– Я работаю в медиацентре гимназии №3 Южно-Сахалинска, и вижу, что иногда до детей бывает трудно стандартными методами донести информацию о важности патриотизма, любви к Родине. И я хочу своей работой прививать им эти ценности, чтобы ребята зажглись и поняли, какая прекрасная, великая у нас Россия, – добавила Снежана.

В этом году к форуму присоединились подростки от 14 лет. Для них организовали трек «ОстроVа Первых», разработанному при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

– На форуме собралась настоящая команда – динамичная, сплоченная, стремящаяся вперед. Мы с вами – это острова, это Россия. Мы вместе открываем новое, трудимся, развиваемся. Мы с вами – нация первых. Будьте первыми! – напутствовал форумчан Григорий Гуров.

В рамках деловой программы участникам расскажут о векторе развития Сахалинской области и презентуют островной круглогодичный центр развития компетенций молодёжи «Карьера в регионе.рф».

В дни проведения форума для жителей и гостей Южно-Сахалинска будет доступен Большой образовательный шатер (БОШ). Там пройдут мастер-классы, лекции, просмотры фильмов, встречи с олимпийскими чемпионами. Лекторами станут представители известных сообществ в России: технологической корпорации VK, АНО «Россия – страна возможностей» и проекта-агрегатора «Другое дело», проекта «Твой ход» от Росмолодёжи.

По традиции участники форума «ОстроVа» представили свои социально значимые проекты на грантовый конкурс Росмолодёжи. Максимальный размер гранта в этом году составляет 1 миллион рублей.

Организаторами Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).