Военнослужащие на Сахалине учатся отражать авианалеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках летнего периода обучения на острове Сахалин, расчеты зенитно-ракетной воинской части армии ВВС и ПВО провели тренировку по ПВО на зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 "Триумф", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации целей.

Далее, в рамках тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели были поражены.