За неделю в Южно-Сахалинске очистили от борщевика почти 13 гектаров земли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории всего городского округа. Работа по ликвидации растения ведется на регулярной основе начиная с мая и заканчивается в сентябре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в течение текущей недели по плану-графику в центральной части областной столицы обработано 3 га, в Ключах, Ново-Александровске, Новой Деревне - 7 га, в планировочных районах - 2,7 га. Погодные условия внесли коррективы в графики обработок.
На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках, расположенных в планировочных районах и на территории Южно-Сахалинска.
По информации МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.
До конца сезона в планах администрации - ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 гектаров.
Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережениям с установлением срока для принятия мер.
Добавим, информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал "Сахалин.онлайн". Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
17:46 4 Августа Обучение и встречи со знаменитостями: что ждет участников сахалинского форума "ОстроVа" в 2023 году
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
Выбор редакции
- 16:21 Сегодня Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
- 12:25 7 Августа В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
- 15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
- 16:24 2 Августа Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?