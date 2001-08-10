За неделю в Южно-Сахалинске очистили от борщевика почти 13 гектаров земли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории всего городского округа. Работа по ликвидации растения ведется на регулярной основе начиная с мая и заканчивается в сентябре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в течение текущей недели по плану-графику в центральной части областной столицы обработано 3 га, в Ключах, Ново-Александровске, Новой Деревне - 7 га, в планировочных районах - 2,7 га. Погодные условия внесли коррективы в графики обработок.

На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках, расположенных в планировочных районах и на территории Южно-Сахалинска.

По информации МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.

До конца сезона в планах администрации - ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 гектаров.

Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережениям с установлением срока для принятия мер.

Добавим, информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал "Сахалин.онлайн". Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.