Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2023
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В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам установления и прекращения опеки
11:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске вечером 9 августа и в ночь на 10 августа ожидается сильный дождь

В Южно-Сахалинске вечером 9 августа и в ночь на 10 августа ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областном центре ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - 30 мм и более за 12 часов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

10 августа на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 м.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

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