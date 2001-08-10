Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2023
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В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам установления и прекращения опеки
10:59, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам установления и прекращения опеки

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам установления и прекращения опеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая телефонная линия по вопросам предоставления услуги "Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан" 11 августа пройдет в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы жителей города ответит ведущий советник отдела муниципальной социальной политики Симонова Анна Михайловна.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 300-718.

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