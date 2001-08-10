Непогода остановила все дорожные работы в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с непогодой дорожные работы 9 августа не проводятся. В ночь на среду в работах по содержанию улично-дорожной сети было задействовано 42 единицы техники, сегодня днем - 72 спецмашины, рассказали ТИА "Острова "в городской администрации.

Сквозной проезд по ул. Курильской в районе пересечения с ул. Чехова (восточнее дома № 3 по ул. Чехова) открыт. Движение транспорта возобновлено.

Дорожные работы на виадуке по ул. Пуркаева временно приостановлены, ожидается поставка дополнительных материалов.

В ближайшие дни при наступлении благоприятных погодных условий будут проведены работы по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметке на участке ул. Украинской от автомобильного моста через р. Красносельскую до железнодорожных путей. Согласно новой разметки движение транспорта с запада на восток будет осуществляться по двум полосам, а с востока на запад - по одной. Работа проводится в целях увеличения пропускной способности и улучшения дорожных условий.

Напоминаем о действующих ограничениях для движения автотранспорта.

По данным Дальневосточной железной дороги, в связи с путевыми работами 9 и 10 августа с 20.00 до 23.00 будет частично ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд по ул. Ленина в районе Пенсионного фонда. С 23.00 до 05.00 переезд будет закрыт для движения полностью. Объезд: ул. Бумажная - пр. Мира - ул. Украинская - ул. Ленина, а также ул. Сахалинская - Холмское шоссе - ул. Транзитная - ул. Ленина.

До улучшения погодных условий ограничено движение транспорта в межквартальном проезде, расположенном западнее дома №15 по ул. Фабричной. При этом сама ул. Фабричная для проезда свободна.

Продолжаются ремонтные работы в районе дома №19 по пр. Победы.

На ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Полностью завершить ремонт на участке планируется к 10 августа.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся до середины августа.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для работ по линии Сахалинской коммунальной компании с 19 по 21 августа на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Участок ул. Бумажной в районе дома 20А/1 будет закрыт для проезда с вечера 28 августа до утра 31 августа. Ограничение проезда вводится в связи с ремонтом инженерных сетей.

По информации управления Сахалинавтодор, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен, движение по одной полосе.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.