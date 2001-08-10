Сахалинцы могут получать протезы по электронному сертификату
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нем предусмотрено 26 новых позиций, включая протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне уже около 270 различных средств реабилитации, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.
Сахалинцы и курильчане с инвалидностью, теперь могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату. До недавнего времени получить такие средства реабилитации можно было двумя способами. Первый - подать заявку в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй - самостоятельно купить протез и затем получить компенсацию расходов в СФР. Теперь доступна еще и опция с электронным сертификатом.
На сегодняшний день получение технических средств реабилитации по сертификату все больше набирает популярность среди островитян, а возможности самого сертификата постепенно расширяются. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные изделия, то теперь это еще и индивидуальные средства, сделанные на заказ. Это позволяет подобрать именно то изделие, которое подойдет для комфортной реабилитации и социализации гражданина с учетом необходимых функциональных характеристик и особенностей его здоровья. Полный перечень ТСР, которые можно приобрести, используя электронный сертификат, размещен в "Каталоге технических средств реабилитации" на сайте СФР.
С начала нынешнего года уже 256 сахалинцев и курильчан купили 749 средств реабилитации по электронному сертификату на общую сумму более 29 млн. рублей. Самым дорогостоящим средством стал протез кисти с микропроцессорным управлением.
Консультации по вопросам приобретения технических средств реабилитации островитяне всегда могут получить в региональном центре дистанционного обслуживания Социального фонда по телефону: 8-800-200-06-92 (звонок бесплатный). Режим работы центра: понедельник - пятница с 9 до 17 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
17:46 4 Августа Обучение и встречи со знаменитостями: что ждет участников сахалинского форума "ОстроVа" в 2023 году
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
Выбор редакции
- 16:21 Сегодня Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
- 12:25 7 Августа В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
- 15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
- 16:24 2 Августа Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?