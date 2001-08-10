Сахалинцы могут получать протезы по электронному сертификату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нем предусмотрено 26 новых позиций, включая протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне уже около 270 различных средств реабилитации, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.

Сахалинцы и курильчане с инвалидностью, теперь могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату. До недавнего времени получить такие средства реабилитации можно было двумя способами. Первый - подать заявку в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй - самостоятельно купить протез и затем получить компенсацию расходов в СФР. Теперь доступна еще и опция с электронным сертификатом.

На сегодняшний день получение технических средств реабилитации по сертификату все больше набирает популярность среди островитян, а возможности самого сертификата постепенно расширяются. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные изделия, то теперь это еще и индивидуальные средства, сделанные на заказ. Это позволяет подобрать именно то изделие, которое подойдет для комфортной реабилитации и социализации гражданина с учетом необходимых функциональных характеристик и особенностей его здоровья. Полный перечень ТСР, которые можно приобрести, используя электронный сертификат, размещен в "Каталоге технических средств реабилитации" на сайте СФР.

С начала нынешнего года уже 256 сахалинцев и курильчан купили 749 средств реабилитации по электронному сертификату на общую сумму более 29 млн. рублей. Самым дорогостоящим средством стал протез кисти с микропроцессорным управлением.

Консультации по вопросам приобретения технических средств реабилитации островитяне всегда могут получить в региональном центре дистанционного обслуживания Социального фонда по телефону: 8-800-200-06-92 (звонок бесплатный). Режим работы центра: понедельник - пятница с 9 до 17 часов.