Мэр Южно-Сахалинска проверил ход работ на ул. Ленина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время выездного совещания глава города совместно с руководителями профильных структур администрации, представителями подрядных организаций и общественниками проверил ход работ по ремонту тротуаров и фасадов многоквартирных домов в районе ул. Ленина, 250, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К комплексному благоустройству центральной улицы на этом участке приступили в начале летнего сезона. В этом году на ул. Ленина проведут ремонт десяти домов. В ходе мероприятий к единому стилю приведут фасады зданий.
На этом же участке ведется реконструкция тротуаров: меняют бордюры и тротуарную плитку. Работы выполняются поэтапно для удобства пешеходов.
Участие в совещании принял также генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. Он акцентировал внимание на необходимости при ремонте учитывать формирование безбарьерной среды. На этом участке улицы много высоких крылец и лестниц, ведущих к торговым объектам, расположенных на первых этажах жилых домов. При этом далеко не все обустроены пандусами. Мэр также высказал ряд замечаний к организации строительных работ.
- Сегодня в городе ведется комплексная работа по приведению тротуаров, дорожного полотна, фасадов зданий к нормативному состоянию и гармоничному внешнему виду. Вместе с тем на данный момент практически ни одна из входных групп, которые расположены на ремонтируемом участке ул. Ленина, не соответствует современным решениям: отсутствуют поручни, пандусы для маломобильных граждан. И в целом общий вид большинства крылец далек от установленных правил благоустройства и дизайн-кода. Дал поручение в индивидуальном порядке проработать с собственниками торговых объектов пути решения этой задачи, - отметил мэр.
Обновление фасадов многоквартирных домов и прилегающих к ним тротуаров ведется в графике. Работы по муниципальным контрактам должны быть завершены к концу года.
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