Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2023
Сейчас 20:38
96,57|106,05|66,91
В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают принять участие во Всероссийских творческих конкурсах

Сахалинцам предлагают принять участие во Всероссийских творческих конкурсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцам предлагают принять участие во Всероссийских творческих конкурсах для детей и взрослых, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ

Организатором выступает сетевое издание «Инновации в культуре и образовании» при поддержке одноименного Учебного центра. Конкурсы направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых.

Вниманию заинтересованных лиц предлагаются два конкурса:

- II Всероссийский творческий конкурс «Профессия моей мечты».

Сроки проведения с 07 августа года по 22 августа 2023 года. Ссылка для заявки

- II Всероссийский творческий конкурс «Я здесь живу».

Сроки проведения с 14 августа года по 29 августа 2023 года. Ссылка для заявки.

Подробная информация о правила участия и проведения Конкурсов, способах отправить заявку, номинациях, критериях оценки работ, составе жюри и награждении указано в Положениях."Профессия мой мечты", "Я здесь живу".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?