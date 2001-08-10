"1000 дворов": как в Сахалинской области благоустраивают детские площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах ежегодно ремонтируют дворы и детские площадки. Новое современное оборудование позволяет малышам играть разнообразно и безопасно вблизи дома. Проводить благоустройство помогает федеральная программа "1000 дворов", которая реализуется по всей стране по инициативе президента. Дополнительные средства позволяют приводить придомовые территории в порядок в сжатые сроки. Подробнее - в материале ниже.

С учётом пожеланий жителей

Создание комфортных условий для жизни населения - приоритетная задача губернатора Валерия Лимаренко. Поэтому все работы по обновлению детских и спортплощадок глава региона контролирует лично.

По словам губернатора, важно слышать пожелания жителей. В рамках проекта по инициативному бюджетированию люди сами решают, какие идеи воплотят в их населённом пункте. В 2022 году в Сахалинской области удалось реализовать больше 40 инициатив граждан. В 14 районах появились новые детские и спортивные площадки, скверы.

В 2023 году работа в этом направлении продолжилась. Из бюджета на эту цель выделят порядка 182 млн рублей. К этому добавились и федеральные средства в размере 200 млн рублей в рамках программы "1000 дворов".

Одной из последних в областном центре привели в порядок придомовую территорию на улице Бумажной, 22. Там не только заасфальтировали двор, но и по просьбе жителей сделали новую детскую площадку.

В ближайшее время в рамках федеральной программы благоустройство проведут во дворах домов № 298 и № 296а по улице Комсомольской, а также на Пуркаева, 112. Там появятся игровые зоны. Кроме того, детские площадки уже установили на улице Пуркаева, 80 и 82а.

Всего до конца года ремонтные работы проведут на 130 детских территориях, расположенных вблизи многоквартирных домов.

Контролируют весь процесс не только власти, но и общественники. Они оценивают удобство и комфорт новых объектов, а о недочётах сообщают специалистам. В короткие сроки все нарушения устраняют.

Благоустройство районов

Благоустройство идёт не только в областном центре, но и в районах. Так, в Ногликах появилась футбольная и баскетбольная площадка, а также воркаут-комплекс возле дома № 12 по улице Физкультурной. В Поронайске до конца года оборудуют игровую зону во дворах домов № 11 и 11а по улице 40 лет ВЛКСМ, а также комплекс для лазания на общественной территории в районе "Рефулеров". В Охе благоустраивают двор вблизи домов № 15 и 15/1 по улице Красных Партизан.

По словам главы Охинского городского округа Евгения Михлика, это будет один из самых красивых дворов в районе. Масштабные работы завершат до 1 октября.

В Корсакове сделали детскую площадку на территории у домов № 3 и 3/1 во 2-м микрорайоне. Там появилась не только игровая зона, но и настоящий сквер, где жители смогут проводить время.

В Невельске детские площадки оборудуют на набережной по улице 70 лет Октября. Территория выиграла в общественном голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Также игровые и спортивные зоны появятся на улице Победы. В Горнозаводске благоустроят дворы домов № 37 и 39 по улице Советской.

Дворовое благоустройство идёт и на Курилах. В Северо-Курильске детская площадка появилась на улице Вилкова. Также игровые зоны появятся после реконструкции городского парка.

Главное - безопасность

Особое внимание власти уделяют безопасности детского и спортивного уличного оборудования. Объекты, которые представляют опасность для населения, в короткие сроки ликвидируют. В прошлом году в области обнаружили 987 опасных конструкций. Все объекты демонтировали.

По словам министра ЖКХ региона Наталии Куприной, в области разрабатывается новый стандарт для детских игровых зон. Планируется объединить несколько маленьких и старых детских площадок на одну большую и новую. Это повысит качество территорий, а также снизит нагрузку по их содержанию.

Комплексные площадки будут размещены на территории до 1600 кв. м. На них смогут активно проводить время дети от 3 до 16 лет. А для самых маленьких оборудуют небольшие зоны до 50 метров внутри двора.