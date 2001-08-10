В СахГУ запустили новую программу бакалавриата для преподавателей театральных студий в школах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта "Школа - театр - вуз" на базе Сахалинского госуниверситета появилась новая программа высшего образования "Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Проект реализуется региональным министерством образования совместно с минкультуры и архивного дела, СахГУ, а также Союзом театральных деятелей и Театральным институтом имени Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова (Москва).

- К 2024 году в каждой школе нашей страны будут функционировать школьные театры. В Сахалинской области уже сейчас создано 97 театральных студий, в которых занимаются свыше 2 тысяч ребят. У нас очень талантливые педагоги, которым нужно помочь развиваться профессионально, без необходимости выезжать за пределы области, - подчеркнула министр образования островного региона Анастасия Киктева.

Встреча первого набора абитуриентов по новому направлению состоялась в арт-пространстве "РОСТ" в Южно-Сахалинске. Среди будущих студентов - педагоги из областного центра и районов, которые ведут театральные занятия в школах. Исключением стала выпускница педагогического класса южно-сахалинской школы №13 имени П.А. Леонова Ксения Каргина. Девушка будет обучаться по целевому договору на новом направлении.

- К 11 классу я была уверена, что буду поступать на педагога дополнительного образования. И мне очень повезло, что именно в этом году в СахГУ открыли набор на эту специальность. Спасибо моим наставникам в школе - директору Елене Николаевне Мишенковой и хореографу Вячеславу Сергеевичу Окладникову - за то, что привили мне любовь к допобразованию в целом. Этот интерес я буду дальше передавать своим ученикам, - поделилась Ксения.

Для обоих направлений определены наставники - эксперты в сфере театральной деятельности и медиакоммуникаций.

- Власти региона и руководство главного островного вуза отреагировали на давнюю боль журналистского сообщества. У нас начали системно решать проблему дефицита в нашей отрасли. Уверена, что выпускники нового курса станут настоящими профессионалами в медиасфере и пополнят ряды сотрудников сахалинских СМИ, - сказала наставник по направлению медиакоммуникаций, директор "ГТРК Сахалин" Валерия Помыткина.

Кроме того, в СахГУ запустили новые программы профессиональной переподготовки по направлениям "Театральное искусство" и "Медиакоммуникации" для педагогов, имеющих высшее образование. В курсе по медиакоммуникациям будет сделан акцент на современные онлайн-медиа и каналы передачи информации. А в рамках театрального курса предусмотрено обучение с московскими преподавателями и выездные представления с участием артистов артистами Щукинского института.