Тихоокеанское
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13:25, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учатся оказывать первую медицинскую помощь

На Сахалине военнослужащие учатся оказывать первую медицинскую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами  на Сахалине проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», где проходят подготовку военнослужащие ВВО и добровольцы, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают бойцам освоить методики и способы оказания первой медицинской помощи.

На специально подготовленной площадке обучающиеся отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов и бандажей, способы эвакуации под огнём «противника».

Опытные инструкторы создают для обучающихся условия максимально приближенные к боевым, используя средства имитации, такие как дымы и холостые боеприпасы.

В ходе занятий военнослужащим необходимо подползти к условно раненному бойцу, наложить жгут, и оттащить пострадавшего от опасного участка в укрытие.

Помимо этого, инструкторы рассказывают об обязательном составе медицинского подсумка, грамотном его расположении. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания медицинской помощи.

Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, военнослужащие отрабатывают на различные способы эвакуации под огнём «противника».

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