На Сахалине военнослужащие учатся оказывать первую медицинскую помощь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Троицкий», где проходят подготовку военнослужащие ВВО и добровольцы, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают бойцам освоить методики и способы оказания первой медицинской помощи.
На специально подготовленной площадке обучающиеся отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов и бандажей, способы эвакуации под огнём «противника».
Опытные инструкторы создают для обучающихся условия максимально приближенные к боевым, используя средства имитации, такие как дымы и холостые боеприпасы.
В ходе занятий военнослужащим необходимо подползти к условно раненному бойцу, наложить жгут, и оттащить пострадавшего от опасного участка в укрытие.
Помимо этого, инструкторы рассказывают об обязательном составе медицинского подсумка, грамотном его расположении. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания медицинской помощи.
Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, военнослужащие отрабатывают на различные способы эвакуации под огнём «противника».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:47 Сегодня Рейсы внутренних авиалиний полностью перевели в новый аэровокзал Южно-Сахалинск
11:27 Сегодня В Южно-Сахалинске начали принимать заявки от населения на поставку угля
10:39 Сегодня В Южно-Сахалинске до 27 октября закрыт для проезда участок улицы Кузнечной
09:32 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Макарове
- 11:21 1 Августа Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
15:57 Вчера В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
Выбор редакции
- 12:25 Вчера В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
- 15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
- 16:24 2 Августа Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
- 10:12 2 Августа Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?