Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2023
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12:49, | Новости общества Сахалина и Курил

"Луну-25" отправят в космос с Восточного 11 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стало известно время старта ракеты «Союз» со станцией «Луна-25» с космодрома Восточный. По информации «Роскосмоса», запуск должен состояться в утренние часы, пишет ИА «Порт Амур».

- Старт - 11 августа в 02:10:57 мск, - сообщила в Telegram госкорпорация.

Таким образом, запуск будет 11 августа в 10:10:57 по сахалинскому времени.

Отмечается, что «Союз» для запуска «Луны-25» собран, вывоз - 8 августа.

«Луне-25» предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественников: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности, отмечают в «Роскосмосе».

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