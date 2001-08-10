Южносахалинцев приглашают принять участие в образовательной программе форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в областном центре стартует Всероссийский молодежный форум "ОстроVа". В этому году организаторы подготовили обширную программу не только для участников мероприятия, но и для жителей Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Лекции, мастер-классы, показы фильмов, встречи с известными российскими деятелями и спортсменами будут доступны для всех горожан. Перед площадью возле ККЗ "Октябрь" уже работает большой образовательный шатер ("БОШ"). В ежедневной программе - встречи с экспертами в различных направлениях, именитыми российскими режиссерами, спортсменами и актерами.

В числе гостей - фигурист и режиссер ледовых шоу Илья Авербух, актер Сергей Соцердотский, шахматист Сергей Карякин. Вход на территорию "БОШ" свободный, но необходима предварительная регистрация через мобильное приложение "ОстроVа".

В вечернее время горожане смогут увидеть новинки российского кинематографа. Показы проходят бесплатно под открытым небом. Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте форума.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" пройдет в областном центре с 8 по 14 августа. В этом году работа форума представлена в четырех направлениях: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация для участников от 14 лет и старше. В течение недели порядка 500 человек из 89 регионов страны будут получать знания, заниматься проектной деятельностью, работать в команде. К завершению мероприятия форумчане представят свои инициативы, лучшие из которых могут получить грантовую поддержку Росмолодежи. Организатором масштабного мероприятия выступает правительство Сахалинской области и Росмолодежь.