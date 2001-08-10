В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска 10 августа проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону 300-675 (доб. 11).

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке и сроках их подачи.