Тихоокеанское
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8 Августа 2023
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09:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Рейсы внутренних авиалиний полностью перевели в новый аэровокзал Южно-Сахалинск

Рейсы внутренних авиалиний полностью перевели в новый аэровокзал Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Терминал обслуживает самолёты с 09:00 утра. Службы и оборудование комплекса работают в штатном режиме. Первым рейсом команда отпустила самолёт авиакомпании S7 по направлению Южно-Сахалинск-Новосибирск. Приняла – рейс
«России» из Москвы. Всего, согласно расписанию, за день новый аэровокзал обслужит 18 рейсов на прилёт и 19 на вылет, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Рейсы международных авиалиний будут выполняться в международном секторе старого аэропорта. Следите за информацией на онлайн табло. Пассажиров просим приезжать в аэровокзал заранее и быть внимательными. Регистрация на рейс начинается за 2 часа до вылета.

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