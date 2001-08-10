Городской экспресс: как в Южно-Сахалинске модернизируют систему общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске расширили сеть общественного транспорта. Теперь местные жители смогут добираться до Новоалександровки и Христофоровки по железной дороге на городском экспрессе. Запуск первых четырех веток состоялся 7 августа. В скором времени «Орланы» будут ходить по всей Южно-Сахалинской агломерации, а время в дороге не будет превышать 30 минут. Проект модернизации общественного транспорта реализуется в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Подробнее — в материале ниже.

Быстро и с комфортном

Новые «Орланы» позволят жителям избежать пробок и сократить время в пути. Расписание городского экспресса составили таким образом, чтобы пассажиры могли совершить пересадку на рельсобус до Дальнего или на автобус. Планируется, что ходить такой транспорт будет часто, чтобы люди смогли подобрать подходящее удобное время для поездки. А билет на него будет стоить 30 рублей. Цена останется фиксированной.

Остановочные павильоны городских экспрессов находится недалеко от торгового центра «Сити Молл», Большой Елани и завода им.Федотова. Три ТПУ сделали на ж/д станциях Христофоровка и Новоалександровск, а также на улице Пограничной. Остановки оборудованы безопасными современными переходами и благоустроены.

Первый шаг к созданию городской транспортной сети с железной дорогой был сделан еще в ноябре 2022 года. Тогда в Дальнем начал свою работу транспортно-пересадочный узел «Алые розы». За восемь минут на рельсобусе жители могут преодолеть расстояние до ТПУ возле ж/д вокзала. При этом пассажиры с Единой Транспортной картой могут не более чем за 45 минут бесплатно пересесть на нужный автобус.

По словам местной жительницы Ирины, после появления ТПУ было решено оставить машину в гараже, так как на рельсобусе добираться из Южно-Сахалинска в Дальнее и назад оказалось сильно быстрее. Из-за пробок время в пути составляло 40-50 минут, теперь же преодолеть этот путь можно за 10. Оценила горожанка и транспортную карту, которая позволяет бесплатно пересесть на автобус на привокзальной площади.

Руководитель Центра развития городской среды Василий Вишневский, отметил, что за пришедший год пассажиропоток на этом направлении увеличился с 500-600 человек до 5-6 тысяч пассажиров в месяц.

Развитие региона

В марте 2023 года глава островного региона презентовал президенту Владимиру Путину мастер-план по развитию Южно-Сахалинской агломерации. В нее входила в том числе и интеграция ж/д в систему общественного транспорта. Концепция была одобрена главой государства.

А недавно правительство РФ утвердило план комплексного социально-экономического развития 5 городов ДФО, среди которых и Южно-Сахалинск.

Валерий Лимаренко отметил, что развитие агломерации станет ключом к совершенствованию всего региона, ведь в нее входит строительство ряда крупных объектов. Это Корсаковский порт и объездная дорога от него до федеральной трассы, ВПП в аэропорту и многое другое. На эти объекты будет получено федеральное финансирование.

Вместе с началом работы городского экспресса 7 августа открыли новый аэровокзал. Терминал на 47 тыс.кв.м. имеет мощность до 5 миллионов пассажиров в год. В здании есть комфортные зоны ожидания, магазины, кафе. Предусмотрены 8 пунктов досмотра и 11 выходов на посадку, а также 26 стоек регистрации.

Агломерация - реальность

Политконсультант Данила Ермилов отметил, что городской ж/д транспорт существенно изменит логистику всего областного центра.

По его словам, планировочные районы до этого момента функционировали обособленно, теперь же все изменится. Из сел территории действительно превратятся в городские территории, что говорит об успешной реализации проекта по созданию агломерации. Транспортная сеть станет свежим глотком воздуха для районов и запустит новый этап развития региона в целом.