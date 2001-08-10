В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В тестовом режиме сегодня, 7 августа, заработал важнейший для островного региона транспортный объект, способный с комфортом принимать до 5 млн пассажиров в год – в пять раз больше, чем старый терминал. Такие мощности позволят не только закрыть все текущие потребности, но и создать задел для развития авиаперевозок на многие годы вперед, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Благодаря архитектурным и планировочным решениям, а также использованию при строительстве передовых материалов и инженерных решений сахалинский аэровокзал стал самым большим и современным в Дальневосточном федеральном округе.

Символическую красную ленточку на торжественном открытии аэровокзала перерезали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров АО «Восточные ворота страны». В церемонии приняли участие также заместитель начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители федеральных и региональных органов власти, жители и гости региона. В честь значимого события в операционном зале нового комплекса провели праздничный концерт. Первым современный терминал принял рейс Москва – Южно-Сахалинск авиакомпании «Россия» из Москвы. Борт по традиции встретили водной аркой.

– Уважаемые друзья! Сегодня происходит без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запускаем новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани нашего региона! Строительства этого объекта ждали многие сахалинцы и курильчане, и вот он завершен и приступает к работе. Динамично развивающемуся региону нужен был аэропорт, соответствующий его уровню. И Сахалин его получил. Новый аэровокзал – современный и просторный. Здесь будут чувствовать себя комфортно все путешественники. И родители с детьми, и пожилые люди, и маломобильные граждане. Этот комплекс рассчитан на то, чтобы обслуживать до 5 млн человек в год. Это закроет не только все текущие потребности, но и создаст задел развития авиаперевозок на будущее, на долгие годы вперед, – сказал Валерий Лимаренко.

Передовой аэровокзальный комплекс возвели за счет средств областного бюджета и частного инвестора. Компания «Красинвест» выиграла конкурс на завершение строительства терминала в марте 2021, уже в октябре на площадке начались работы. К модернизации аэровокзала команда приступила в непростые для страны времена ковидных ограничений и антироссийских санкций. Реализовать проект инвестор должен был в максимально сжатые сроки. Общий объем финансовых вложений составил около 12,5 млрд рублей.

– Мы упорно работали над проектом полтора года, чтобы сделать этот терминал лучшим на Дальнем Востоке. Считаю, нам это удалось. Мы использовали передовое и технологичное оборудование. Первыми на Сахалине мы установили телетрапы. Мы гордимся пройденным путем и благодарим правительство Сахалинской области и, Валерий Игоревич, вас лично, за доверие и сотрудничество. Во многом от личной вовлеченности и активности губернатора зависела судьба этого масштабного проекта, – отметил председатель совета директоров АО «Восточные ворота страны» Алексей Васильченко.

– Компания-инвестор провела невероятную работу. Управленцы, проектировщики и строители сделали все, чтобы создать в терминале комфортные условия. Благодаря этому в новом аэровокзале заметно вырастет не только пассажиропоток, но и качество обслуживания, уровень обеспечения безопасности. Это именно то, к чему мы стремимся в каждом регионе. Чтобы жизнь людей становилась комфортнее, – подчеркнул заместитель начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев.

Важность запуска передового терминала в столице островного региона отметил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– В сегодняшнее непростое время ряд дальневосточных регионов успешно проводит работу по модернизации аэропортов, а это задел на будущее. Мы продолжаем развивать Дальний Восток, и немаловажное значение здесь имеет соответствующая транспортная инфраструктура. Это важно и для Сахалина, – сказал Юрий Трутнев во время своей поездки в островной регион в июле этого года..

– Инвестор реализовал проект по созданию нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске в статусе резидента территории опережающего развития «Горный воздух». По соглашению с КРДВ вложено около 8 млрд рублей, создано более 400 рабочих мест. Новый аэровокзал для Сахалина является важнейшим объектом инфраструктуры. Именно авиатранспортом люди, в том числе туристы, в основном прибывают на остров. Развитие пассажирских перевозок, создание новых объектов транспорта при поддержке государства делает Дальний Восток, в частности Сахалин, удобнее для его жителей, ближе и доступнее для путешественников, – добавил сообщил директор КРДВ Сахалин и Курилы Михаил Алешин.

Отметим, площадь нового аэровокзала превышает 47 тысяч квадратных метров – это крупнейший терминал на Дальнем Востоке. После переговоров с представителями заказчика инвестор усовершенствовал первоначальный проект, благодаря чему пропускная способность комплекса увеличилась в несколько раз. Для удобства пассажиров терминал оснащен 6 телескопическими трапами, 26 стойками регистрации, 5 эскалаторами и 23 лифтами. Полностью автоматическая система обработки багажа имеет 5 уровней безопасности и позволяет в час пропускать более 1200 чемоданов и сумок, в том числе негабаритных. В основу визуального оформления терминала легли природные и культурные особенности островов.