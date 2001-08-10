Участники гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гастрономический марафон «Дары морей», который уже 5-й год проводится в рамках фестиваля «Остров-рыба», стартует 14 августа. В течение 3-х недель 8 предприятий общественного питания будут удивлять жителей и гостей Южно-Сахалинска необычными блюдами из лосося, камбалы и кальмара.

Шеф-повара кафе и ресторанов островной столицы разработали новые рецептуры из традиционных сахалинских морепродуктов. Произведения кулинарной фантазии горожане могут попробовать до 3 сентября в ресторанах «Сварог», «Хомура», «Кафаница Плескавица», кафе «Коба», «Асахикава», суши-барах «Хоккайдо», «Юзу» и баре «Арома Лаундж». Ознакомиться с адресами участников гастромарафона и сет-меню из тех блюд можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, гастрономический марафон «Дары морей» является одним из ярких событий фестиваля «Остров-Рыба», который за 9 лет своей истории полюбился многим горожанам и гостям региона. Как и прежде, он приурочен к празднованию Дня города.