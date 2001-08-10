На Сахалине продолжается работа по приведению в надлежащее состояние захоронений ветеранов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В субботу, 5 августа в Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие двух памятников на могилах двух ветеранов.
В мероприятии приняли участие представители представители Военного комиссариата Сахалинской области, Бессмертного полка России, Южно-Сахалинской городской организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, администрации Южно-Сахалинска, ОАО РЖД.
То, что на торжественном мероприятии присутствовали представители РЖД - не случайно. Открытие памятников происходило в канун Дня Железнодорожника и памятники были установлены на могилах Ветеранов, которые всю свою трудовую деятельность посвятили работе на железной дороге.
У каждого Ветерана, поистине героическая жизнь и судьба. Пётр Иванович Кожемякин - участник Трудового фронта. В 1943 году ему было 15 лет, когда Петр Иванович поступил в школу военных техников железнодорожного транспорта города Красноярска. Военная школа входила в состав железнодорожного полка. С тех пор он значительную часть своей жизни посвятил железной дороге. С 1948 года по 1961 год Петр Иванович работал на на Южно-Сахалинской железной дороге. Прошел путь от старшего машиниста, мастера, техника до старшего инженера водоснабжения Южно-Сахалинского паровозного депо.
Больше 70 лет Петр Иванович Кожемякин прожил на Сахалине, где его хорошо знали и ценили. 12 лет он был секретарем комсомольской организации, в течение 10 лет избирался депутатом Южно-Сахалинского городского совета.
Длительное время Пётр Иванович был первым заместителем председателя городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов, членом президиума областной организации ветеранов.
Пётр Иванович был награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "80 лет Великой Октябрьской социалистической революции", знаком "Ударник сталинского призыва", дважды – знаками "Отличный паровозник". Пётр Иванович Кожемякин был похоронен на кладбищенском комплексе "Христофоровка". Так получилось, что родственников у него на Сахалине не оказалось. И 5 августа, памятник Петру Ивановичу Кожемякину - был открыт.
А на кладбищенском комплексе №1 города Южно-Сахалинска , в этот же день, был открыт памятник на могиле Живаева Ивана Павловича. Иван Павлович Живаев- участник Великой Отечественной войны. Служил в Железно-дорожных войсках. Он прошел всю войну. После освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов Иван Павлович приехал на Сахалин. Длительное время он работал на Сахалинской железной дороге - дорожным мастером. Иван Павлович Живаев награжден знаком "Почетный "железнодорожник". А в 1966 году он был награжден орденом Ленина!
За последний месяц уже приведены в надлежащее состояние 4 могилы Ветеранов с установкой на них памятников. Еще в этом месяце планируется установить памятники на двух могилах фронтовиков. Еще четыре памятника находятся в процессе изготовления. Они будут установлены до конца 2023 года. Есть хорошие перспективы по установке ещё двух памятников.
Военный комиссариат Сахалинской области, региональное отделение Всероссийской организации ветеранов и штаб регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" Сахалинской области выражают большую благодарность и признательность Сахалинскому ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" и лично его директору Сергею Владимировичу Шешукову и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Необходимо продолжать эту работу до тех пор, пока могила последнего ветерана-фронтовика не будет приведена в надлежащее состояние. Ведь Солдат погибает дважды: в бою и от фронтовых ран и тогда, когда про него забывают.
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