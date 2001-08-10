Поисковики нашли на острове Шумшу останки красноармейца и японского танкиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На курильском острове Шумшу завершилась девятая экспедиция «Поискового движения России». За время работ поисковики обнаружили останки и одежду японского танкиста, останки погибшего от осколка красноармейца, а также личные предметы и обмундирование солдат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В начале поисков участники работали в районе среднего танка ЧиХа, где обнаружили фрагментированные останки и обмундирование японского танкиста. За время экспедиции поисковики также начали работы в районе мыса Курбатова, где, согласно архивным документам, могут быть захоронения солдат. На данной территории сохранилось много оборонительных позиций со временем боев за освобождение Курил.

Один из участников поисков, Евгений Руденко, нашел останки погибшего от осколка красноармейца. Ранее место, где нашли солдата, не входило в территорию поисков, однако результат показал, что радиус охваченных мест стоит расширять, так как и на больших расстояниях могут быть погибшие участники боев.

Как стало известно, поиски на местах, где проходила Курильская десантная операция, проходят с 2014 года. К настоящему моменту специалисты сумели обнаружить 132 бойца. Поиски в 2023 году прошли при поддержке областного Агентства по делам молодежи.

Командование и военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на постоянной основе взаимодействуют с участниками «Поискового движения России» и оказывают помощь в установлении личностей советских бойцов, погибших в августе 1945- го года.